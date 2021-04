Landry Riba confia tenir un bon argumentari per defensar el monopoli d’Andorra Telecom davant l’UE

La pandèmia de la Covid-19 ha frenat les negociacions per a l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Ha modificat el calendari de reunions previst i també els continguts, ja que des de fa més d’un any les trobades són telemàtiques. Ara bé, la secretaria d’Estat d’Afers Europeus ha seguit treballant i manté que pot tenir un document tancat al final de la legislatura.

Fa unes setmanes el Govern va anunciar que s’havia tancat un preacord amb la Unió Europea per mantenir el monopoli de FEDA. El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry RIba, però, no creu que això pugui condicionar favorablement per aconseguir el mateix tracte per a Andorra Telecom.

Landry Riba ha explicat al programa “La rèplica” que mentre que en el cas de l’energia elèctrica la mateixa norma de la UE permet encaixar certes particularitats com la del Principat, en el cas de les telecomunicacions el marc jurídic no preveu excepcions a la liberalització del mercat. Tot i això, Riba confia tenir un bon argumentari per mantenir el monopoli d’Andorra Telecom.