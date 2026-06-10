La llibreria crítica El Refugi de la Seu fa 5 anys

A la Seu d’Urgell, la llibreria crítica El Refugi fa cinc anys. Per a celebrar l’efemèride, l’establiment urgellenc organitza, divendres vinent, 12 de juny, una taula rodona, a partir de les 18.30 hores, per a reflexionar al voltant dels drets culturals. Hi participaran el músic Arnau Obiols; la gestora del festival Sons de l’Era, Isabel Collado, i un membre de l’Ateneu Popular de l’Alt Urgell. La jornada acabarà amb un brindis i un concert gratuït al carrer dels Canonges a càrrec de Les Salvatges, un grup de punk rock melòdic en català originari de Barcelona.
El projecte d’El Refugi va arrencar el 2021 i en l’actualitat compta amb dues sòcies de treball, dues treballadores més que dinamitzen un nou espai específic per la petita infància (El Refugi Kanalla) i prop d’una quarantena de socis i sòcies col·laboradores i subscriptores. Els impulsors de la iniciativa concreten que aquest fet és una mostra «del múscul social que envolta la proposta cultural».
La cooperativa de treball associat arriba al seu primer lustre amb una valoració «més que positiva» i amb la previsió de seguir desenvolupant una feina de dinamització cultural «al cor del Pirineu», segons indiquen els seus promotors.
Dinamització cultural
Des que va obrir El Refugi, el seu objectiu ha estat donar vida al nucli històric a través de diverses accions. El projecte ha assolit una programació setmanal fixa centrada en presentacions de llibres, clubs de lectura o música en directe i poesia. Destaquen els cicles culturals El Refugi Sonor, Foscúria o el festival de poesia «Pirineu, terra de versos», que aquest any també celebrarà el 5è aniversari.
La llibreria crítica es planteja com «un espai de reflexió, cooperativisme i pensament crític, amb una programació diversa i heterogènia per a tota classe de públic que completa tot el pulmó cultural que existeix a la Seu d’Urgell amb altres iniciatives com l’Ateneu de l’Alt Urgell, l’Escola de Teatre o el Taller Tartera».