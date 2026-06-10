Les rebaixes d’estiu seran del 19 de juny al 30 d’agost

El calendari de rebaixes de la temporada d’estiu ha estat consensuat entre el Ministeri de Turisme i Comerç i les associacions del sector comercial. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra publica, avui dimecres, el Decret pel qual s’estableix el calendari de les rebaixes d’estiu així com les seves condicions de venda. D’aquesta manera, el període de venda en rebaixes per aquesta temporada d’estiu del 2026 s’iniciarà el divendres 19 de juny i finalitzarà el diumenge 30 d’agost. Respecte a les rebaixes privades, el període de venda començarà el divendres 12 de juny i s’acabarà el dijous 18 de juny.
Cada establiment és lliure d’efectuar o no la venda en rebaixes, seguint les condicions fixades en la normativa vigent en matèria de comerç i durant els terminis establerts, respectant en tot moment els drets dels consumidors i la bona fe en les relacions de consum. Aquest Decret dota al comerç d’una eina que afavoreix la seva imatge en tant que gremi, alhora que li dona transparència i qualitat. També reforça el dret a la informació dels consumidors i permet la llibertat de decisió del comerciant i la salvaguarda de l’equilibri normal en les prestacions contractuals.
Es considera venda en rebaixes quan la comercialització dels productes es fa a un preu reduït respecte del seu preu anterior. Les rebaixes privades s’han de realitzar sempre els dies previs a l’inici del període de rebaixes, i van dirigides, exclusivament, als clients que prèviament formin part dels programes de fidelització dels comerços.