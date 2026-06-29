La Generalitat obre la convocatòria de subvencions per a la neteja de vies afectades per la neu, dotada amb 300.000 euros

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya obre avui la convocatòria de subvencions, dotada amb 300.000 euros, adreçades als municipis i consells comarcals de les nou comarques considerades de muntanya i de l’Aran per a cobrir part o la totalitat de les despeses (fins a un màxim de 7.500 euros per municipi) en tasques de neteja de vies de titularitat municipal afectades per les nevades durant la temporada hivernal. Es tracta de subvencions a posteriori, per a actuacions executades entre l’1 de novembre de 2025 i el 30 d’abril de 2026.
La consellera Sílvia Paneque ha recordat que “aquesta línia de subvencions que el Departament impulsa des de fa anys vol contribuir a pal·liar les despeses recurrents que han d’afrontar aquests ajuntaments per a mantenir les seves vies en bones condicions d’accessibilitat”. Al mateix temps, “contribueix a minimitzar els desequilibris territorials que els comporta la seva situació geogràfica i a facilitar la mobilitat dels seus residents”, ha valorat Paneque.
Aquests subvencions permeten als ens locals beneficiaris cobrir despeses com la retirada de neu i gel; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d’altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, i les despeses de personal.
Podran optar a aquestes subvencions els municipis de les comarques que especifica la Llei 2/1983,d’alta muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i els municipis del territori d’Aran. En cas que tinguin delegada o encarregada la competència, també hi poden accedir els respectius consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran. Els ens públics disposaran d’un termini d’un mes a partir de demà dimarts per a presentar les seves sol·licituds.
Els municipis d’aquestes zones se situen en general a una altitud superior a la de la resta dels municipis de Catalunya, el que comporta que normalment es vegin més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada d’hivern. Per aquesta raó, els camins i vies de comunicació de titularitat municipal queden sovint obstaculitzades per la neu, resultant impossible el trànsit normal de persones i vehicles.