La “late photo dump”: gaudir abans de tot

En l’era de les xarxes socials, on les imatges es comparteixen quasi en temps real, ha sorgit una nova tendència que va a contracorrent: la late photo dump. Aquesta pràctica cada cop més popular consisteix a publicar una col·lecció de fotos amb dies, setmanes o, fins i tot, mesos de diferència respecte al moment en què van ser preses. El valor del late photo dump, radica per tant en la nostàlgia, la reflexió i l’autenticitat i no tant en la immediatesa.
Els resultats de triar i pensar més en el contingut que pugem a les xarxes socials, són:
- Més naturalitat i menys pressió
Compartir imatges fora del moment redueix la pressió de mantenir-se “al dia”. Ja no cal mostrar-ho tot de seguida, ni preocupar-se per l’algoritme o per a estar “en tendència”.
- Espai per gaudir el moment
En lloc de pensar en què publicar en temps real, es viu el moment amb més plenitud i es deixa la publicació per a més endavant.
- Revalorització dels records
Revisar fotos més tard permet veure-les amb distància i triar aquelles que realment signifiquen alguna cosa, més enllà de l’impacte visual.
- Estètica relaxada i autèntica
Les photo dumps, especialment les “late”, solen tenir una estètica menys calculada. Això les fa més humanes i properes.
- Contraatac a la cultura de la immediatesa
En un món accelerat, aquesta tendència reivindica el valor de la pausa, de compartir quan es vol i no quan “toca”.