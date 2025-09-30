Títol: Miércoles
Durada: 45 minuts
Gènere: Comèdia, fantasia, suspens
Creació: Alfred Gough, Miles Millar
Intèrprets: Jenna Ortega, Steve Buscemi, Emma Myers
Temporades: 3 Capítols: 16
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
“Miércoles” és una sèrie spin-off d’acció real de La familia Addams, concretament sobre la figura de la jove “Miércoles”. La història segueix aquest icònic personatge durant els anys com a alumna a Nevermore Academy i la seva curiosa relació amb els seus estudiants que fan estada en aquesta acadèmia especial.
Allà, a poc a poc, ha de dominar la seva habilitat psíquica que ha anat descobrint que té, a més de frustrar una monstruosa onada d’assassinats que ha terroritzat el poble on viu i resoldre el misteri sobrenatural que va involucrar els seus pares fa 25 anys.
Per Sensacine