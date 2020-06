La guia definitiva de cures masculines en només deu senzills passos

Que sí, que ens agraden macos i cuidats, i ens agrada presumir d’ells! Però encara que alguns saben cadascun dels passos que han de donar per a millorar el seu aspecte, uns altres no saben per on començar. Per això t’oferim el nostre decàleg, una senzilla guia de cures masculines amb les quals segur triomfaran. Comparteix-ho amb els teus nois!

Decàleg de cures masculines

1. Beu molta aigua i consumeix aliments amb antioxidants i vitamines C i E. Primer l’hivern i després el confinament han danyat la pell masculina, l’han ressecat i han fet disminuir la producció de greix i suor. Per a combatre aquestes circumstàncies, és imprescindible augmentar la dosi de consum d’aigua i els aliments rics en antioxidants i vitamines.

2. Aposta sempre per un afaitat de qualitat. Durant l’afaitat, se solen produir petites lesions que faciliten la penetració de gèrmens en la pell i poden causar infeccions. Per a evitar-les, humiteja amb aigua calenta la zona, aplica abundant escuma o gel d’afaitar, fes un suau massatge, i utilitza sempre fulles d’afaitar molt filoses.

Et proposem: SkinGuard, de Gillette. Màquina especialment dissenyada per a reduir la irritació que sofreixen els homes amb pell sensible durant l’afaitat. Ha estat clínicament testada en aquest tipus de pells. Perfecta també per a homes amb pèls enquistats, ja que la seva tecnologia exclusiva permet que la màquina exerceixi una mínima tensió en el fol·licle capil·lar per a reduir l’efecte d’estirada que causa irritació i inflamació durant l’afaitat. El seu preu: 9.99€.

3. Renta’t la cara dues vegades al dia i usa una crema hidratant o de tractament. La teva cura facial ha de constar d’una neteja, per a eliminar les restes de pol·lució de l’epidermis, i una hidratació intensa, que impedeixi la tibantor i la sequedat. És molt recomanable netejar-se el rostre dues vegades, una en aixecar-se i a l’una altra en ficar-se al llit, i en dues accions senzilles: amb aigua temperada i un sabó neutre. Després, acostuma’t a aplicar una fórmula hidratant per al rostre i una altra específica per al contorn dels ulls, una de les zones més delicades del rostre masculí.

Et proposem: Force Supreme Brihgtening Dual Concentrate, de Biotherm Homme. En un sol clic, la seva fórmula avançada s’activa per a proporcionar una solució única d’alta tecnologia que proporciona, de manera eficaç, major lluminositat i joventut a la pell. Un sèrum únic i pràctic, enriquit amb dos poderosos ingredients que es poden activar quan sigui necessari per a donar-li a la pell una protecció antitaques en qualsevol moment i lloc. Poderosos per separat, i encara més eficaços junts, els ingredients de la seva fórmula es barregen i s’activen, amb un sol clic, per a crear una innovadora solució que ajuda a combatre les taques i el to apagat de la pell. El seu preu: 93€/20ml.

4. Protegeix els teus llavis. No oblidis que la pell dels llavis és més fina que la de la resta del rostre i no té melanina, per la qual cosa és molt propensa a sofrir pel fred, el vent i els raigs ultraviolats. Per això, és indispensable exfoliar-los suaument si és necessari i protegir-los usant un bon bàlsam protector labial.

Et proposem: Ictyane Stick labial hidratante y protector, de Ducray. Cura hidratant protectora de llavis ressecs i afectats per l’estrès climàtic. Hidratació i protecció per als llavis. Fórmula molt untuosa. Enriquida amb complex termoprotector tgs (trehalosa-glicerol-sorbitol) que protegeix contra l’estrès climàtic. Textura agradable i fàcil aplicació. Acabat invisible i no enganxós. El seu preu: 6,03€.

5. Cuida el teu cabell amb una visita mensual al perruquer i productes adequats. Lluir un cabell saludable és sinònim de cura. Així que recorda repassar el cabell en el teu saló de confiança almenys una vegada al mes, i empra els productes capil·lars adequats per a tu. Els productes de fixació són molt recomanables per a mantenir la forma desitjada del seu cabell.

Et proposem: Thickening Shampoo, de Redken. Aquest xampú inspirat en la cervesa artesana i formulat a base de malt, millora l’aparença del cabell fi i amb falta de densitat. Neteja i aporta força per a reduir el trencament de la cabellera. Aquest xampú densificant, amb una fragància de menta energitzant neteja en profunditat el cuir cabellut. El seu preu: 17,80€/300ml.

6. Renta i raspalla la teva barba diàriament. Si ets un amant de les barbes, recorda que has de cuidar-la bé. Per a això, renta-la almenys una vegada al dia amb un xampú suau de pH neutre i raspalla-la.

Et proposem: Champú para barba, de Mi Rebotica. Xampú sòlid que elimina la brutícia de la barba, alhora que estimula el creixement i revitalitza el fol·licle pilós. El seu preu individual: 9,95€.

7. Perfuma’t: Un dels punts finals és el ritual del perfum. Utilitza la teva fragància preferida amb discreció, és a dir sense abusar d’ella. Polvoritza-la a l’aire i, immediatament, fes un pas cap endavant i es distribuirà homogèniament per tot el teu cos.

Gentleman Cologne, de Givenchy. Reafirma la seva personalitat i endinsa’t en una explosió de frescor. La sobredosi de Llimona aporta una energia irreflexiva, mentre que el romaní augmenta la vivacitat de les notes de sortida. Les pulverulentes notes de lliri resulten més lleugeres i atrevides. El seu preu: 89€/100ml.

8. Protecció solar. Inclou la rutina de la protecció solar en els teus hàbits diaris. Fins i tot si et passes el dia treballant enfront d’una pantalla d’ordinador, perquè la llum blava també produeix envelliment de la pell. Quan vagis a la platja, la piscina o a fer esport a l’aire lliure, aplica’t el fotoprotector 20 minuts abans d’exposar-te al sol.

Et proposem: Fusion Water, d’Isdin. Fotoprotector facial de fase aquosa que ofereix una revolucionària protecció UV invisible i fresca. La seva fórmula millorada ofereix una hidratació intensa i absorció immediata. Gràcies a les seves característiques úniques garanteix una alta protecció enfront de la radiació UV per a gaudir del sol durant les activitats a l’aire lliure. Incorpora a més dues tecnologies: Safe-Eye Tech™, que permet que el producte no piqui en els ulls, ideal per exemple, en la pràctica de l’esport; i Wet Skin, que permet l’aplicació fins i tot sobre la pell humida. I sense renunciar a una alta protecció solar, SPF 50 UVB i UVA. A més, Fusion Water és Oil-Free, un fotoprotector facial universal indicat per a tot tipus de pell, fins i tot pell mixta o amb greix. El seu preu: 22,55€/50ml.

9. Mans. Ho vulguem o no, sempre queden al descobert. Usar guants ajuda, però el més important és que apliquis una crema específica almenys dues vegades al dia i et rentis sempre amb aigua tèbia. No abusis de les rentades, perquè poden ressecar la pell de la zona.

Et proposem: Crema de manos con aceite de almendras y caléndula, de Korres. L’oli d’ametlles, la provitamina B5 i la mantega de karité milloren l’elasticitat de la pell de les mans. La calèndula nodreix i repara, a més de preservar la hidratació natural de la pell. Compta amb un 91,9% de components d’origen natural. El seu preu: 10,90€/75ml.

10. Esports. Practica algun esport per a alliberar endorfines o alguna altra activitat que t’agradi. Recorda que un cos sa produeix una ment sana i totes dues coses són sinònim de bellesa

