La Generalitat retira arbrat afectat per una plaga al bosc públic de Salàs de Pallars

Treballs de retirada d’arbres morts, aquest divendres, a Salàs de Pallars (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya està portant a terme una actuació urgent de tallada sanitària i retirada d’arbres afectats a causa d’una plaga provocada pel fong Diplodia sapinea en un bosc de Salàs de Pallars (Pallars Jussà). Durant el primer semestre de 2024, aquest fong, ajudat per l’afebliment dels arbres per l’estrès hídric patit els últims anys a la zona, ha provocat una important defoliació de les seves capçades i, fins i tot, la mort de molts pins.

L’extensió de l’àrea afectada és d’aproximadament unes 100 ha, malgrat que el grau d’afectació és molt variable, amb zones d’alta, mitjana i baixa afectació. En aquesta primera fase, l’actuació es concentra en les zones amb més afectació, que representen un total de 45 ha, en les quals es retira l’arbrat mort i el que presenta una defoliació superior al 70% de la capçada i que no té possibilitat de recuperació. Els objectius principals són el d’evitar l’aparició futura d’altres plagues d’insectes perforadors i el de prevenir incendis, ja que la la mortaldat dels arbres representa un increment important del risc d’incendi per l’acumulació de material vegetal sec a l’estiu.

L’actuació s’està executant de forma mecanitzada, amb una processadora forestal per a fer la tallada i un autocarregador per a extreure la fusta. Paral·lelament, una brigada forestal de treballs en boscos públics de l’empresa pública Forestal Catalana, adscrita al Departament català d’Agricultura, està tractant manualment aquells sectors inaccessibles, deficitaris econòmicament o on les condicions aconsellen executar-ho amb aquest sistema. Finalment, es tractaran les restes de tallada mitjançant la seva trituració amb un tractor amb desbrossadora.

Forestal Catalana s’ocupa d’executar actuacions en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis. En el cas concret de l’actuació a Salàs de Pallars, els treballs han estat duts a terme per una brigada de cinc persones establerta a la Pobla de Segur, a la mateixa comarca del Pallars Jussà.

L’actuació és dirigida per personal tècnic del Departament d’Agricultura, els quals vetllen per la correcta execució dels treballs, entre d’altres, mitjançant el senyalament de tots els arbres a extreure o implementant mesures de millora de la biodiversitat i conservació de sòls.

La fusta extreta s’estima en 1.200 tones, la qual gestiona i comercialitza directament la Generalitat mitjançant l’empresa pública Forestal Catalana. El destí és la indústria catalana de l’embalatge, d’una banda, i el consum local de biomassa d’equipaments públics de la comarca per a la fusta de pitjor qualitat, de l’altra.

En atacs severs com aquest, els arbres presenten un important afebliment i, en molts casos, la mort dels individus afectats. A causa de l’afectació per Diplodia sapinea, les masses es tornen vulnerables a altres patògens. El fong generalment provoca la mort de la capçada, però deixa viu el tronc i motiva que tots els arbres afectats siguin susceptibles de ser atacats per diferents insectes perforadors, com el Tomicus spp., en funció de la zona geogràfica on se situïn les masses afectades. Un altre factor important a tenir en compte instigat per la presència d’arbres morts o molt afeblits degut a la Diplodia és l’increment del risc d’incendis.

Les masses de pi roig (Pinus sylvestris) són més vulnerables a Diplodia sapinea que d’altres especies de pins, ja que altres espècies també afectades (com ara Pinus halepensis) presenten certa capacitat de recuperar-se després dels atacs. En l’actual escenari de canvi climàtic, aquest patogen es veurà afavorit i originarà afectacions en zones que abans eren més fredes i cada vegada més seran candidates a patir els seus efectes. L’any 2024 s’han trobat masses afectades per aquest fong en zones com Coll de Nargó, Castellbò i Fonollosa, entre d’altres. En anys anteriors es van detectar masses afectades a l’Empordà sobre pi pinyer, a les comarques de Terres de l’Ebre sobre pi blanc i a la comarca de la Selva.





Un bosc públic de 400 hectàrees

La Forest d’Utilitat Pública 376 Seix i Garriga, al terme municipal de Salàs de Pallars, és propietat de l’Ajuntament i té una extensió de 425 ha, de les quals quasi 300 són conformades per una pineda continua de repoblació de pinassa (Pinus nigra) i pi roig (Pinus sylvestris). També apareixen altres espècies de frondoses com són el roure i l’alzina, que ara amb l’actuació s’estan potenciant per a diversificar el bosc i fer-lo més resilient als efectes del canvi climàtic.

El Bosc de Salàs, com es coneix a la comarca, és un indret molt freqüentat per veïns, esportistes o boletaires a la tardor degut al seu fàcil accés, motiu afegit pel qual la gestió forestal d’aquest bosc públic mereix especial atenció i dedicació.