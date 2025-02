FC Andorra: Final feliç a Barakaldo (2-3)

L’FC Andorra de Beto comença a enamorar. Foto: FC Andorra

Victòria (2-3) i partit boig de l’FC Andorra d’Albert Company ‘Beto’ al mític estadi de Lasesarre de Barakaldo en un encontre que ha estat una autèntica muntanya russa. El matx ha començat costa amunt per als tricolors amb el gol de Pablo Santiago per al Barakaldo al minut 6. Un xut de Clemente al minut 13 ha sortit fregant al pal i hagués pogut suposar l’empat. Als minuts 18 i 19 Manu i Alende, respectivament, ho tornaven a provar per als andorrans, però l’empat es resistia.

En un final de primera part absolutament boig, primer Manu Nieto al 42 i, posteriorment, Josep Cerdà, capgiraven el marcador per a anar-se’n al descans per davant (1-2).

A la sortida del descans, Lauti, per a l’FC Andorra, hagués pogut eixamplar diferències al 46, però no ha tingut la sort de cara. Isuskiza al 55 ho provava per al conjunt basc i Nico Ratti salvava als del Principat. Al minut 58 el Barakaldo es quedava amb un home menys per l’expulsió de Borja García amb vermella directa, però els biscaïns no donarien el seu braç a tòrcer i, així, en el minut 72 empatava gràcies a un gol d’Ekaitz Molina (2-2).

Més tard, Villahermosa, l’últim fitxatge dels tricolors ho provava sense sort a les acaballes del partit, però avui dissabte la glòria no estava reservada per a ell, si no per a Álvaro Peña, que ha donat la victòria als d’Albert Company ‘Beto’ al minut 93, per a tornar-se enganxar als equips que lluiten per a jugar el play-off d’ascens a Segona Divisió.

El proper partit de l’FC Andorra serà el dimecres, 19 de febrer, a les 19 hores, a l’Estadi Nacional contra el Girona a les semifinals de la Copa Catalunya, mentre que el diumenge 23 de febrer, a les 12 hores, també a l’Estadi Nacional jugarà, en partit de lliga, davant del Zamora.