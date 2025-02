El Teler Daurat, amb Pol Guasch, expert en IA, ciència de dades i emprenedor

L’acte se celebrarà el dimecres 19 de febrer

El pròxim dimecres, 19 de febrer, El Teler Daurat rebrà a Pol Guasch, expert en intel·ligència artificial, ciència de dades i emprenedor. Guasch ha transformat la seva passió per la intel·ligència artificial en diverses startups, destacant com a fundador de Trendia, un innovador assistent d’anàlisi de contingut en temps real impulsat per IA.

En aquesta nova edició de ‘El Teler Daurat’ conduïda per Jessica Rivera, CEO i cofundadora d’AUMENTIUM, s’explorarà la trajectòria de Pol Guasch en el món de l’emprenedoria tecnològica, els reptes i oportunitats del sector, així com les aplicacions actuals de la intel·ligència artificial.

Com en anteriors ocasions, el públic podrà participar amb preguntes i comentaris, aportant dinamisme a la conversa i enriquint l’experiència de tots el assistents. La cita serà el proper 19 de febrer, a les 19:00 hores, a HiveFive Coworking, a Andorra la Vella.





Informació i reserves: https://www.aumentium.com/ca/eltelerdaurat_15_polguasch/.