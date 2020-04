Protecció Civil de la Generalitat ha informat que a partir d’ara serà possible anar a l’hort d’autoabastament per collir productes necessaris per a la subsistència. Així ho han reconsiderat els òrgans competents de l’Estat, a instàncies del comitè tècnic del Pla d’emergències PROCICAT per malalties emergents.

Fruit de les converses d’aquest dissabte, s’ha canviat el criteri que existia fins ara sobre l’anada als horts particulars, i s’ha establert que la nova interpretació permet abastir-se en aquests espais.

El Departament d’Interior celebra la decisió i creu que era necessari tenir una base “que fes compatible la necessitat dels ciutadans d’anar a horts amb les garanties necessàries de seguretat per a la salut d’aquestes persones”.

Amb el nou criteri, es pot anar a l’hort, si és fora del domicili habitual, sempre que sigui un hort del que es cullen productes necessaris per l’autoabastament; si és un hort en el què es tenen animals que s’han de cuidar i si es tracta d’una activitat econòmica. Atesa la prohibició de traslladar-se a segones residències, queden exclosos aquests casos.

Els desplaçaments permesos s’hauran de fer complint la normativa vigent de distanciament social i higiene; per tant, hauran de ser sempre individuals.

Demanda popular

El canvi de criteri s’exigia també a través d’una iniciativa popular que aquest diumenge ja havia recollit més de 22.500 signatures amb l’objectiu de defensar i aconseguir regular l’horta d’autoconsum a Catalunya. El manifest lamentava que la norma estigués dictada pensant en els horts com a lloc d’esbarjo i sense tenir en compte la realitat del que signifiquen els horts d’autoconsum al conjunt del país. Les firmes estava previst lliurar-les aquest dilluns.

L’Aresta Cooperativa, Arran de Terra, L’Ortiga Agricultura Ecològica, L’Arada Creativa i Ramaderes de Catalunya eren les cooperatives impulsores de la iniciativa. L’argument principal és que és molt més segur autoabastir-se en un hort que anar a comprar a un supermercat.