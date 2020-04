Els Ministeris de Turisme i Afers Exteriors, conjuntament amb el Consolat honorari de Portugal a Andorra han coordinat el retorn de 14 ciutadans portuguesos que estaven amb un permís de treball temporal al país. Així, demà al vespre sortirà un autocar en direcció a Porto en un viatge que durarà unes 14 hores. El mateix autocar tornarà al Principat el dia 8 d’abril, i en el viatge de tornada traslladarà a 5 ciutadans andorrans, dos dels quals menors, que a causa de les restriccions de circulació per la situació d’emergència sanitària s’havien quedat retinguts dins el territori portuguès.

Entre divendres i avui, des d’Afers Exteriors, s’ha contactat amb un total de 49 treballadors temporers portuguesos. D’aquests una vintena ja es troben a Portugal, d’altres continuen tenint contracte de treball vigent a Andorra, i la resta emprendran el viatge demà.

Mesures econòmiques per als treballadors autònoms

En la compareixença de premsa, Eric Jover ha precisat que en les mesures econòmiques previstes per als treballadors per compte propi hi ha la possibilitat d’acollir-se a la base de cotització reduïda, si han vist disminuïda la seva activitat, o a la suspensió temporal de la cotització si l’activitat s’ha vist suspesa totalment. En aquest últim cas, seria el Govern que assumirà la cotització dels autònoms, preservant la cobertura sanitària d’aquests treballadors, incloses la baixa per malaltia i per maternitat/paternitat.

Les empreses i autònoms també poden demanar que el Govern assumeixi el pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus assalariats si han hagut de suspendre l’activitat. Jover ha afegit que també poden accedir a diferents crèdits tous, així com a importants descomptes en els lloguers dels locals comercials (d’entre el 50 i el 100%) en funció del manteniment o de la suspensió de l’activitat.. A més els operadors dels sectors de l’energia i de les telecomunicacions fan descomptes substancials als autònoms o empresaris afectats. També poden demanar ajornaments i fraccionaments de les diferents figures impositives a fi de millor gestionar la seva tresoreria.