La Generalitat obre aquest dimecres el nou CAP La Seu d’Urgell

El Departament de Salut de la Generalitat posa en marxa aquest dimecres, 9 de març, el nou Centre d’Atenció Primària (CAP) La Seu d’Urgell. L’equipament està situat al centre de la ciutat, al carrer del Bisbe Guitart, 37, en un edifici de nova planta de 2.123 m2, construïts dins d’un terreny de 908 m2. Aquest equipament substituirà l’antic centre, ubicat al Passeig Joan Brudieu, i suposarà una millora substancial tant per als usuaris com per als professionals, ja que és molt més ampli, lluminós i confortable.

El nou CAP estarà obert de dilluns a divendres de 8 h a 20 h i els dissabtes de 10 h a 14 h. El seu telèfon d’atenció és el (+34) 973 350 470. Fora d’aquest horari, els pacients podran trucar al 061. L’edifici acollirà els serveis que ja es podien trobar a l’anterior equipament, és a dir, medicina familiar i comunitària, infermeria, pediatria, benestar emocional, odontologia i treball social. S’hi afegirà el de dietista-nutricionista, que Salut està implantant actualment arreu de Catalunya. A més, s’incorporarà la salut mental, tant infanto-juvenil com d’adults, i salut pública, atenció que abans s’oferia fora del CAP. D’aquesta manera, els usuaris podran trobar tots els serveis sanitaris del municipi en un mateix edifici.

El centre estarà gestionat, com fins ara, per l’Institut Català de la Salut (ICS) amb el mateix equip de professionals que treballen al CAP actual, una seixantena en total. Es tracta de metges, infermeres, tècnics en cures auxiliars d’infermeria, odontòlegs, referents de benestar emocional, dietistes-nutricionistes, pediatres, treballadors socials o personal d’atenció a l’usuari, entre d’altres, 5 dels quals han estat incorporats recentment en el marc del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària. A més a més, al CAP també hi exerciran experts en salut mental i en salut pública, així com en gestió de casos COVID-19.

Servei per a una població de més de 16.000 habitants

Es tracta d’un edifici construït al llarg de la pandèmia en uns terrenys cedits per l’ajuntament i amb un pressupost de més de 5,3 milions d’euros finançats pel CatSalut. Funcionalment està dividit en quatre plantes. Al soterrani hi ha els serveis generals. A la planta baixa s’hi troben les àrees d’administratió, atenció a la ciutadania, pediatria (4 consultes), salut mental infanto-juvenil (2 consultes), atenció continuada, boxes d’extraccions (4) i educació sanitària. A la primera planta s’hi ha ubicat medicina general i infermeria (12 consultes). La planta superior conté els despatxos d’odontologia, de l’Equip Territorial de Salut Pública Alt Urgell-Cerdanya, de salut mental d’adults, consultes polivalents, la zona de direcció i les sales de reunions, així com un espai de descans pel personal.

L’equipament dona servei a la població de més de 16.000 habitants de l’ABS La Seu d’Urgell, que comprèn els municipis d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Cava, Estamariu, Josa i Tuixent, Montferrer i Castellbò, El Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, Les Valls de Valira, La Vansa i Fòrnols, Lles de Cerdanya i Montellà i Martinet, a banda de la capital, la Seu d’Urgell.

Inauguració el dia 18

La inauguració del nou CAP està prevista per divendres dia 18 de març, amb la presència del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon. Així es va anunciar durant la darrera sessió plenària de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.