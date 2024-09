Bons resultats del Rítmica GAEE a Barcelona i Girona

Les gimnastes que es van desplaçar a Barcelona (Rítmica GAEE)

Aquest darrer cap de setmana, tant dissabte com diumenge, les gimnastes del Rítmica GAEE han tingut competició. Dissabte van desplaçar-se fins a Barcelona on es disputava el Trofeu Gaudí. Per altra banda, diumenge van viatjar fins a Girona. En ambdós compromisos les esportistes del Principat van obtenir bons resultats.

Trofeu Gaudí, a Barcelona. Classificacions:

2a Valentina Haase. Aleví base masses, plata

3a Sarah Raguig. Infantil base cinta, bronze

4a Eva Travé. Infantil base cinta, diploma

5a Judith Aybar. Infantil base cinta, diploma

6a Blanca Pons. Infantil base cinta, diploma

2a Saioa Franxo. Cadet base cinta, plata

3a Gianna Prete. Cadet base cinta, bronze

4a Alisa Kantsebovska. Cadet base, diploma

6a Nolwenn Brard. Juvenil base corda, diploma

1es en conjunt prebenjamí, medalla d’or

2enes en conjunt benjamí, medalla de plata





Diumenge, cita a Girona. Classificacions:

6a Valentina Haase. Aleví base maces

2a Eva Travé. Infantil base cinta, plata

5a Ariadna Salinas. Juvenil base corda, diploma

1es en conjunt prebenjamí, medalla d’or

3es en conjunt benjamí, medalla de bronze