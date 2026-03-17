La Generalitat impulsa una nova línia de subvencions per a redactar inventaris municipals de camins de l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), impulsa una nova línia de subvencions adreçada als ens locals per a redactar inventaris de camins municipals. Estarà dotada amb 125.000 euros i la primera convocatòria s’obrirà abans de l’estiu. L’objectiu és que ajudi als consistoris a elaborar aquest document, que és obligatori i que sovint comporta un cost molt elevat per als pobles petits. La subvenció, a més, complementarà les que ha atorgat el Departament per al manteniment i millora de la xarxa de senders i camins municipals.
Els ajuntaments estan obligats per llei a redactar inventaris municipals de camins, que han de recollir tots els camins públics de la seva titularitat en sòl no urbanitzable. Els camins inclosos a l’inventari passen a formar part de l’inventari de béns dels ens locals, que són els responsables de la seva gestió i manteniment.
La redacció d’aquests documents pot tenir un cost de desenes de milers d’euros i implica també uns mitjans tècnics i de personal que sovint els ajuntaments petits no tenen, per la qual cosa han de contractar consultores especialitzades.
Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran
L’àmbit d’actuació de l’IDAPA abasta l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran, i té com un dels seus eixos prioritaris la promoció de la xarxa de camins i de les activitats compatibles amb la natura que s’hi desenvolupen, com el senderisme o el cicloturisme. Per això ofereix assessorament i suport tant als ens locals interessats en desplegar accions relacionades amb els senders com als sectors econòmics que impulsen usos respectuosos.
De fet, el 2010 es va constituir la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, un grup de treball integrat per agents públics i privats que actua com a òrgan consultiu i participatiu de l’IDAPA en aquesta matèria. L’impuls d’aquesta nova línia de subvencions respon a la voluntat de donar resposta a les necessitats detectades al territori mitjançant el seu treball.
La nova línia d’ajuts s’adreça a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades (EMD) i consells comarcals de l’Alt Pirineu i Aran. Les actuacions subvencionables seran tant l’elaboració com l’actualització de l’inventari municipal de camins, que ha d’incloure una base digital georeferenciada, la col·lecció de fitxes dels camins municipals inventariats, i un mapa general amb la localització dels senders.
Aquests ajuts per a inventariar els camins complementaran els que ja existeixen i que atorga la Direcció General de Polítiques de Muntanya. Per exemple, a principis d’any es va resoldre atorgar 584.760 euros en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal. En aquest cas, abasta les nou comarques de muntanya i la Val d’Aran. Es tractava de subvencions a posteriori, és a dir, per a accions executades entre el 16 de setembre de 2024 i el 15 de setembre de 2025.
Àmplia xarxa de camins no rodats
En els territoris de muntanya, la xarxa de camins no rodats és àmplia i els costos de manteniment, molt elevats. Així, per quart any consecutiu, el Departament va recolzar les actuacions de conservació que es realitzen sobre aquesta xarxa i que promouen les activitats que la utilitzen d’una manera respectuosa amb el medi natural. Aquest suport es complementa amb l’ajut de l’IDAPA a la promoció de la mobilitat lenta de l’Alt Pirineu i Aran
A més, el 31 de desembre de 2025 es va obrir la convocatòria anticipada de subvencions destinades també als nou consells comarcals de les comarques de muntanya i al Conselh Generau d’Aran per a actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2026, que finançarà accions executades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre d’enguany i està dotada amb poc més de 6 milions d’euros.