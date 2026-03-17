Jocs en català: “Red Carpet”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Red Carpet”.
Les estrelles brillen sobre la catifa vermella! Un any més se celebra la gala de lliurament de premis de l’Acadèmia de Cinema i com a fotògraf tens l’objectiu de captar els millors retrats de les figures més cèlebres de l’època daurada de Hollywood. Agafa un bon lloc, busca l’angle perfecte i fes les fotografies que demà ocuparan les portades de tots els diaris.
“Red Carpet” és un joc de taula, a base de cartes, en el qual hi poden prendre part de 2 a 4 participants. El seu fabricant és Devir i està recomanat a partir dels 8 anys. Es va començar a comercialitzar el novembre de 2025.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística