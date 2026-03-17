Comunicat de l’ATSA pel Dia mundial del treball social

By:
On:
In: Opinió
17 de març, Dia mundial del treball social (Freepik)
17 de març, Dia mundial del treball social (Freepik)

El Dia Mundial del Treball Social d’enguany no el celebrem amb el mateix èmfasi ni format que l’any passat, però sí amb objectius i una missió clara; seguir fent pedagogia de la nostra professió i donar-li el valor i reconeixement que mereixen els i les professionals que ens dediquem a aquest àmbit. El lema per a aquest 2026 (de la Federació Internacional de Treballadors/es Socials – FITS) és “Construir esperança i harmonia; un clamor Harambee per una societat dividida“, enfocat en la cooperació, solidaritat i el compromís col·lectiu per a superar crisis.

Aquest dia és una data on es reconeix la tasca social i el seu impacte. Harambee és un terme swahili que significa “tirar junts”, “anar de la mà”, “remar en la mateixa direcció”, destacant la responsabilitat col·lectiva. I aquest any volem que els i les professionals reflexionin sobre la seva tasca i missió, i aquesta responsabilitat col·lectiva com agents socials, no únicament en el nostre lloc de treball si no com a persones membres d’aquesta societat.

Els i les professionals del Treball Social som coneixedors de primera mà de la realitat social del Principat, som agents líders de canvi i de la intervenció social.

Volem aprofitar aquest dia per a fer promoció de la nostra tasca i de la vàlua de les persones que la duen a terme. Us heu parat a pensar què passaria si durant una sola setmana s’aturessin els serveis socials de tot el país? Reflexionem!

Cal cuidar a les i als professionals, tant des de l’Administració Pública com des de les entitats privades. Cuidar perquè puguem cuidar. L’empresa o institució que té en plantilla a professionals de l’àmbit social hauria de vetllar per la cura del personal, sobretot de la seva salut mental, dotant de ràtios més adients i actualitzades i realistes a la situació actual de país, proporcionar supervisió de casos, jornades laborals que contemplin la disminució del burnout.

Els treballadors i les treballadores socials treballen sota una sobrecàrrega emocional i estructural al sector. El compromís col·lectiu ha de ser un compromís general i per a totes les parts implicades. 

És urgent revisar la seguretat i salut en el treball en l’àmbit social. Les causes principals de l’esgotament professional són: l’alta càrrega emocional, derivada de l’escolta activa diària d’històries de dolor i situacions crítiques; dels factors organitzatius, per l’elevat volum de casos, la falta de recursos humans i la burocràcia excessiva; i el desgast per empatia. 

Tant l’Administració Pública com les empreses privades haurien de tenir estratègies de prevenció i autocura per als professionals. S’hauria de garantir una supervisió de casos i una formació adient i a l’abast de totes i tots, i s’han de tenir protocols de seguretat adaptats al lloc de treball i al col·lectiu de persones amb el que es treballa. S’han de tenir protocols en cas d’agressió als serveis socials, públics i privats.

El Treball Social és una professió que diàriament està exposada a situacions complexes, com ara la gran crisi d’habitatge per la que passa el país, la pobresa i les situacions de violència. I quan parlem de violència ja no són únicament les situacions ateses, si no les patides com a professionals.

Des de l’Associació de treballadors i treballadores socials d’Andorra (ATSA) i des del col·lectiu, demanem mesures urgents de suport institucional per a protegir la salut mental del personal de serveis socials. 

El col·lectiu de Treball Social fa, i també així ho hem demanat des de l’ATSA, una mirada cap a la professió i es pregunta quin paper està jugant. Però és necessari que, jeràrquicament, aquesta mirada també existeixi.

L’ATSA és l’estructura formal, i la veu de professionals esgotats, que no obstant això segueixen tenint clara la seva responsabilitat, que tenen un compromís i una mirada crítica i constructiva. 

El lema d’aquest any parla d’esperança, i aquesta esperança està en la voluntat de totes i tots.



Rosa Baena
Associació de treballadors i treballadores socials d’Andorra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

