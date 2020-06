La Generalitat connectarà amb fibra òptica les tres valls del Pallars Sobirà amb una inversió de 2,5M€

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha visitat aquest dimecres al matí les obres de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat entre Sort i Alt Àneu, on ha aprofitat per anunciar que a banda de connectar aquest tram, també s’aprofitarà per connectar la Vall Ferrera i la Vall de Cardós amb una inversió de 2,5 milions d’euros en total.

D’aquesta manera, entre aquest any i principis del pròxim, quedarà connectada quasi la totalitat de la comarca del Pallars Sobirà. “Amb les obres que estem fent actualment i les que farem a les altres dues valls, passarem de tenir el 14% de la població del Pallars connectada a la fibra òptica de la Generalitat al 90%”, ha aclarit.

El conseller ha recordat la importància de les infraestructures digitals tant com a “antídot contra el despoblament de certs territoris” com pel seu paper dinamitzador de l’activitat econòmica de la zona. “Les obres que visitem avui tenen especial importància ja que connecten dos capitals de comarca, Sort i Vielha”, ha reblat.

Aquest desplegament forma part del pla del Govern per assegurar la connectivitat a diverses zones del territori en un moment clau amb la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats i la vertebració territorial. Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades.

Aquest pla per finalitzar el desplegament de la fibra òptica de la Generalitat permetrà connectar fins a 51 municipis de 16 comarques.

Pallars Sobirà

Les obres en execució que ha visitat avui el conseller formen part del tram entre Sort i Alt Àneu, i amb una inversió d’1,3 milions d’euros quedaran connectats quatre municipis -Sort, la Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu i Alt Àneu-, que se sumen als dos que ja ho estaven (Llavorsí i Rialp). També es connecta un polígon industrial del municipi de Sort (Els Salacons).

Així doncs, la comarca passa de tenir 1.013 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a oferir accés a 4.636 habitants, i a finals d’estiu, s’hauran estès 42 quilòmetres nous, que en total sumaran 90 quilòmetres de fibra a la comarca.

Capitals de comarca connectades i municipis al seu pas aquest 2020

Els projectes d’estesa de fibra òptica que s’estan portant a terme actualment són els següents:

Bagà – Puigcerdà

Castellterçol – Moià

Vendrell – Valls

Súria – Solsona

Mollerussa – Les Borges Blanques

Valls – Montblanc

Móra la Nova – Falset

Tortosa – Gandesa

Llavorsí – Vielha

Llavorsí – Sort

El cost de licitació d’aquestes obres ha estat de 10 milions d’euros.

La voluntat del Govern català és garantir la connectivitat a tot el territori i especialment en un moment en què les mesures imposades per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19 han provocat uns increments de trànsit d’Internet, de mitjana, d’entre un 50% i un 80% a Catalunya i han convertit la connectivitat en un bé de primera necessitat per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials com ara teletreballar, la formació online, garantir el comerç online, els tràmits i les relacions socials en línia.

En aquest sentit, el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya posa a disposició del territori una infraestructura que facilita el desplegament de xarxes finalistes de fibra òptica per part dels operadors de telecomunicacions en municipis que a data d’avui gaudeixen de nivells baixos de cobertura de xarxes de nova generació. Així doncs, des del Govern s’està treballant amb els consells comarcals, ajuntaments i operadors locals perquè la darrera milla de fibra òptica acabi arribant a les llars dels diferents municipis connectats.

El Govern català va aprovar el passat mes d’octubre el pla per finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat al conjunt de les capitals de comarca. Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas, assolint una cobertura del 84% de la població de Catalunya.

Amb l’accés a la fibra òptica, la Generalitat garanteix la igualtat d’oportunitats arreu del país, l’impuls del teixit econòmic a tot el territori, el progrés econòmic i social i també especialment la lluita activa contra la despoblació.