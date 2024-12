La Generalitat completarà la vacunació contra la llengua blava del 100% de la cabanya d’oví i boví al primer trimestre de 2025

Foto d’un reagrupament de bestiar a la muntanya (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha rebut un nou lot de vacunes de llengua blava amb un milió de dosis, cosa que permetrà als equips veterinaris seguir amb la darrera fase de vacunació, que s’estima que es pugui enllestir totalment durant aquest primer trimestre de 2025.

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, ha explicat que actualment més del 88% del total de caps d’oví ja estan vacunats. “Tenim 2.239 ramats vacunats, amb un total de 225.241 animals, i només queden per vacunar algunes granges de les comarques del sud del país, on no hi ha cap cas detectat”, ha concretat.

Respecte del boví, Catalunya disposa de 558.000 caps de bestiar, dels quals ja s’han vacunat més de 180.000 amb la pauta completa, que inclou dues dosis administrades amb tres setmanes de diferència.

El dia 10 de juny es va declarar el primer focus de llengua blava amb el serotip 8 a Catalunya i es va notificar oficialment a la Xarxa d’Alerta Sanitària Veterinària (RASVE), ja que és una malaltia de declaració obligatòria davant de la Comissió Europea i l’Organització Mundial de la Sanitat Animal (OMSA). Des d’aleshores, se n’han detectat un total de 374 focus.

“Gràcies a l’estratègia de vacunació es va aconseguir frenar l’expansió de la malaltia, que no va arribar a les comarques del sud, on la vacuna es va distribuir més tard, ja que inicialment es van abordar les zones geogràfiques amb més incidència de la malaltia i es va prioritzar l’oví”, ha explicat la directora general d’Agricultura i Ramaderia.

En aquest sentit, Altisent també ha concretat que la incidència de la malaltia ara mateix és “molt baixa” i que s’estan registrant “molt pocs nous casos, per la qual cosa la situació actualment està estabilitzada”.





No afecta el consum de llet i carn

La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, i que es transmet d’animal a animal a través d’un vector i no per contacte directe. Concretament, es transmet mitjançant algunes espècies d’insectes del gènere Culicoides, però en cap cas afecta les persones. La gravetat de la malaltia en els remugants varia segons l’espècie i el serotip. La carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.