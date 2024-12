Jordi Fàbrega: “Acollir els estudis de grau d’infermeria al Pirineu és una excel·lent notícia”

Jordi Fàbrega serà l’alcaldable de Junts a les municipals de 2023 (Junts per la Seu d’Urgell)

A principis de febrer de l’any 2022 vaig publicar -en aquest mateix mitjà- un article titulat ‘Acollir els estudis de grau d’infermeria al Pirineu seria una excel·lent notícia’. Començava un llarg camí.

A principis de setembre de 2021 la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va anunciar la voluntat del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat d’ampliar fins a un màxim de 600 les places públiques del grau d’infermeria a Catalunya. Una mesura clau per a pal·liar el dèficit de professionals d’infermeria que afecta a tots els nivells assistencials i a tots els territoris del país, però que encara és més greu a les zones rurals i especialment al Pirineu. Per a mirar solucionar-ho, aquestes places caldria que es distribueixin per tot el territori català, incloent el Pirineu.

Des de llavors s’ha treballat intensament des de les dues conselleries, Recerca i Universitats i Salut, així com des de les administracions locals del Pirineu (ajuntaments i consells comarcals), i amb la col·laboració d’IDAPA i la Diputació de Lleida, per a poder fer realitat que aquest increment de places fos una realitat també al Pirineu. Aconseguir-ho no era gens fàcil, ja que els requeriments per a acollir estudis universitaris són -com ha de ser- molt exigents, tant a nivell d’infraestructures, professorat i, en el cas concret d’infermeria, la possibilitat de realitzar les pràctiques docents al mateix territori, amb els nostres dispositius assistencials. I tot això, amb els elevats requeriments de qualitat que la docència universitària necessita, i que la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida ens garantirà. Al Pirineu, n’érem ben conscients, ja que ho vam haver de realitzar per a poder iniciar INEFC Pirineus, tot un èxit 4 anys més tard.

Junts per Catalunya hem aconseguit aprovat 3 mocions al Parlament, presentades per la diputada Jeannine Abella i jo mateix, per a instar al Govern a fer-ho possible, en aquells moments on semblava que el projecte es refredava. I val a dir que ha estat per unanimitat o amb un suport molt majoritari. Aquest no només és un projecte de Pirineu, que també, sinó un projecte de país.

La passada setmana el Govern català anunciava, per fi, l’inici d’aquests estudis de grau amb vint alumnes a partir del proper curs universitari amb les classes teòriques a Tremp i les pràctiques als Centres d’Atenció Primària de les sis comarques del Pirineu i als quatre hospitals de la zona: l’Hospital Comarcal del Pallars (a Tremp) i els de Vielha, la Seu d’Urgell i Puigcerdà. Tal i com va dir el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, aconseguir-ho no ha resultat un repte fàcil per la demografia i l’orografia del Pirineu. De fet, s’inicia amb la meitat dels alumnes previstos fa 2 anys i gràcies a la col·laboració -també econòmica- d’ajuntaments i consells comarcals. La implicació de tot el Pirineu és màxima, ens hi va el futur de la nostra sanitat, és l’única via de formar professionals d’infermeria a les nostres comarques que puguin abastir els nostres hospitals, CAP i sociosanitaris.

El repte és gran, però la fita s’ho mereix, ens hi va la viabilitat de la sanitat al Pirineu, sense professionals no hi ha sanitat. Molta gent ha posat el seu granet de sorra (alguns molt gran) per a fer-ho possible, però vull agrair especialment la col·laboració, bona predisposició i tota la feina i el rigor de la UdL i de la Direcció General d’Universitats.

INEFC Pirineus és ja una realitat consolidada. Ha estat i és un projecte dinamitzador per a l’Alt Urgell i el Pirineu a través del coneixement, la recerca i la formació, com ho podrem dir d’Infermeria Pirineu en pocs anys. Ara cal seguir treballant per a ampliar amb més alumnes els estudis iniciats, tot garantint-ne la qualitat irrenunciable, així com per a ampliar amb altres graus universitaris -amb totes les exigències- els estudis universitaris al Pirineu. Des de Junts pel Pirineu, així ho farem, com hem fet fins ara.

Gairebé 3 anys més tard, celebro poder canviar lleugerament el títol de l’article: Efectivament, acollir els estudis de grau d’infermeria al Pirineu és una excel·lent notícia.

Jordi Fàbrega i Sabaté

Diputat del Parlament de Catalunya