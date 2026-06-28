La Generalitat abona 6,5 M€ dels ajuts directes d’ecorègims en terres de cultiu de la campanya 2025 a 26.222 sol·licitants

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Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran al Tauler electrònic i es podran consultar en l’aplicació DUNweb, a partir de dilluns (Govern.cat)
Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran al Tauler electrònic i es podran consultar en l’aplicació DUNweb, a partir de dilluns (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya fa efectiu, aquesta setmana, el pagament de 6.521.150 euros dels nou ecorègims de la Política agrària comuna (PAC) corresponents a la campanya 2025.  

Línia d’ajuts directes d’ecorègimsImport(€)Persones beneficiàries
Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides 1.575.589 1.635 
Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies 115.600 188 
Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà 953.133 5.431 
Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit 682.271 3.560 
Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu 1.217.504 6.590 
Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys plans 386.094 6.793 
Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà 374.014 6.491 
Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys d’elevat pendent i bancals 536.559 6.204 
Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents 680.386 3.585 
Total6.521.150 €

Aquests imports corresponen al pagament del 100% de l’import unitari definitiu fixat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per als ecorègims corresponents a la campanya 2025.  

Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran al Tauler electrònic i es podran consultar en l’aplicació DUNweb, a partir de dilluns 29 de juny. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Tauler electrònic. 

Des del desembre del 2025, s’han fet diferents abonaments dels ajuts per a ecorègims de la PAC sol·licitats mitjançant la DUN 2025, incloent-hi els d’aquesta setmana, per un import total de 55.184.096 € a un total de 26.222 sol·licitants. 

Línia d’ajuts directes d’ecorègimsImport(€)Persones beneficiàries
Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides 8.636.503  1.635 
Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies 530.550  188 
Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà 9.533.602 5.431 
Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit 6.864.408 3.560 
Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu 12.247.167 6.590 
Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys plans 3.823.527  6.793 
Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà 3.699.383  6.491 
Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys d’elevat pendent i bancals 5.296.833  6.204 
Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents 4.552.123  3.585 
Total55.184.096 €

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