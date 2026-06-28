La Generalitat abona 6,5 M€ dels ajuts directes d’ecorègims en terres de cultiu de la campanya 2025 a 26.222 sol·licitants

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya fa efectiu, aquesta setmana, el pagament de 6.521.150 euros dels nou ecorègims de la Política agrària comuna (PAC) corresponents a la campanya 2025.
|Línia d’ajuts directes d’ecorègims
|Import(€)
|Persones beneficiàries
|Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides
|1.575.589
|1.635
|Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies
|115.600
|188
|Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà
|953.133
|5.431
|Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit
|682.271
|3.560
|Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu
|1.217.504
|6.590
|Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys plans
|386.094
|6.793
|Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà
|374.014
|6.491
|Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys d’elevat pendent i bancals
|536.559
|6.204
|Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents
|680.386
|3.585
|Total
|6.521.150 €
Aquests imports corresponen al pagament del 100% de l’import unitari definitiu fixat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per als ecorègims corresponents a la campanya 2025.
Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran al Tauler electrònic i es podran consultar en l’aplicació DUNweb, a partir de dilluns 29 de juny. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Tauler electrònic.
Des del desembre del 2025, s’han fet diferents abonaments dels ajuts per a ecorègims de la PAC sol·licitats mitjançant la DUN 2025, incloent-hi els d’aquesta setmana, per un import total de 55.184.096 € a un total de 26.222 sol·licitants.
|Línia d’ajuts directes d’ecorègims
|Import(€)
|Persones beneficiàries
|Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides
|8.636.503
|1.635
|Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies
|530.550
|188
|Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà
|9.533.602
|5.431
|Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit
|6.864.408
|3.560
|Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu
|12.247.167
|6.590
|Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys plans
|3.823.527
|6.793
|Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà
|3.699.383
|6.491
|Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys d’elevat pendent i bancals
|5.296.833
|6.204
|Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents
|4.552.123
|3.585
|Total
|55.184.096 €