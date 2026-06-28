La passatgera d’una moto, menor d’edat, resulta ferida en un sinistre

Aquesta passada nit de dissabte es va produir un accident de circulació al quilòmetre 0,600 de la carretera general número 1 (CG-1), concretament a l’avinguda Tarragona, a la parròquia d’Andorra la Vella. Segons informa el servei de Policia, en el sinistre de trànsit es va veure implicada, únicament, una motocicleta amb matrícula espanyola.
La passatgera de la motocicleta, una menor d’edat, de 17 anys, veïna del Principat d’Andorra, va resultar ferida en l’incident viari. El servei de l’ordre va rebre l’avís alertant del succés ja ben entrada la nit, a les 23:35 hores.