El Parc Astronòmic del Montsec estrena 3CLIPSE, la pel·lícula immersiva que explica el trienni d’eclipsis solars de 2026, 2027 i 2028

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), a Àger, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), presenta la nova projecció 3CLIPSE, una experiència immersiva que relata a través d’una pel·lícula el trienni excepcional d’eclipsis solars dels anys 2026, 2027 i 2028, un fenomen únic que es podrà observar íntegrament des de la península ibèrica. El film es pot veure en català, castellà i anglès des d’aquest passat divendres a les experiències nocturnes general 2D del Parc Astronòmic i en més de 30 planetaris d’Espanya i Portugal.
A través del diàleg entre una àvia i la seva neta, el film combina ciència, història i cultura, i mostra com els eclipsis han fascinat la humanitat al llarg dels segles i convidant els espectadors a viure’ls amb seguretat i emoció. 3CLIPSE introdueix els principals tipus d’eclipsi, la seva geometria i els fenòmens associats, des del Saros fins a la corona solar, d’una manera propera i pedagògica.
El film forma part del programa del programa planetari 3CLIPSE, un projecte de divulgació en què participen més de 30 planetaris, museus i centres de ciència i que compta amb la col·laboració i el finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya.
A banda, s’ha estrenat també aquest mes de juny l’exposició 3CLIPSE a la sala d’exposicions temporals del Parc Astronòmic del Montsec. L’exposició, que acompanya la pel·lícula de planetari 3CLIPSE, permet entendre què són els eclipsis de Sol i per què es produiran tres fenòmens excepcionals visibles des de la península Ibèrica entre 2026 i 2028. A través d’explicacions clares i visuals, les persones visitants descobreixen els efectes més espectaculars i la manera d’observar-los amb seguretat, connectant la comprensió científica amb l’experiència immersiva del planetari.
L’equipament d’astronomia més important de Catalunya
El Parc Astronòmic del Montsec, centre de referència mundial en la divulgació de l’astronomia, lidera l’observació de l’Eclipsi Solar del dia 12 d’agost a diferents indrets de Catalunya, una fita que el situa com a hub de coneixement científic. L’equipament compta amb novetats centrades a explicar, difondre i fer pedagogia de l’eclipsi.
A l’estrena de la pel·lícula, se suma les píndoles informatives, l’inici de les sessions per fer pedagogia de l’eclipsi a les experiències diürnes, així com i la formació a municipis i entitats interessades a col·laborar en l’explicació de l’eclipsi del 12 d’agost. D’altra banda, al setembre començarà la 16a edició del cicle de “Música Sota les Estrelles” que comptarà amb la participació d’artistes del panorama musical català.