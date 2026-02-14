La Generalitat abona 18,6 M€ d’ajuts directes associats als sectors agrícola i ramader de la PAC 2025 a 14.545 beneficiaris

Ramat de vaques pasturant al Pirineu català
Ramat de vaques pasturant al Pirineu català (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya fa efectiu des d’aquest divendres, el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles (producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació, cultiu d’arròs, producció de cigró, llentia i mongeta, producció de la resta de llegums, producció de llavors certificades de lleguminoses, cultiu de tomàquet per a la indústria i olivera amb dificultats), així com dels ajuts associats ramaders del sector boví (producció sostenible de llet de vaca i ramaderia extensiva de boví de carn). L’import total dels pagaments ascendeix a 18.583.546 euros i afecta a 14.545 beneficiaris.

Aquests ajuts sol·licitats l’any 2025, formen part del primer pilar de Política agrària comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran a l’e-tauler i es podran consultar en l’aplicació DUNweb, a partir del 16 de febrer. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci a l’e-tauler.



Les dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament dels ajuts directes associats agrícoles són:

AjutImport en eurosPersones beneficiàries
Ajut associat al cultiu de l’arròs2.715.1101.167
Ajut associat a la producció de cigró, llentia i mongeta29.03193
Ajut associat a la producció de la resta de llegums1.901.7424.588
Ajut associat a la producció de llavors certificades de lleguminoses21.64643
Ajut associat a la producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació355.6732.747
Ajut associat a l’olivera amb dificultats691.9094.021
Ajut associat al tomàquet per a indústria12.3534
 Total5.727.46412.663*

(*) Hi ha beneficiaris amb més d’un ajut



Les dades de l’import i el nombre de beneficiaris del pagament dels ajuts directes associats ramaders són:

AjutImport en eurosPersones beneficiàries
Ajut associat a la producció sostenible de llet de vaca7.315.724357
Ajut associat a la ramaderia extensiva de boví de carn5.540.3581.525
 Total12.856.0821.882*

(*) Hi ha beneficiaris amb més d’un ajut

