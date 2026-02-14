JJOO: Joan Verdú, 10è en la seva millor cursa de la temporada

Aquest dissabte, l’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha aconseguit finalitzar 10è al gegant dels Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina. L’andorrà, amb una gran segona mànega en què fa el millor temps, ha aconseguit entrar al top10 olímpic i, a més, signant el seu millor resultat de la temporada. Verdú ha completat la cursa amb un crono de 2.27.29, a 2.29 del guanyador i or olímpic, el brasiler Lucas Pinheiro Braathen (2.25.00).
Segon ha estat el suís Marco Odermatt amb +0.58, mentre que el bronze ha sigut per al també suís Loic Meillard amb +1.17. Joan Verdú finalitzava la primera mànega amb el 19è temps, però a la segona guanyava la mànega i escalava fins la 10a posició final recuperant nou posicions.
Una primera mànega de menys a més
A la primera mànega, l’andorrà ha realitzat una primera part més conservadora a la zona del mur on ha passat deixant-se +1.01 al primer sector (23è temps). A partir d’aquí, però, començava a fer un esquí més agressiu i a la part plana recuperava terreny. Passava pel segon sector amb +0.98, en la 18a posició, mentre que en el tercer feia el 13è temps amb +0.47, i en l’últim sector assolia el 10è temps amb +0.31, creuant l’arribada amb +2.77 en la 19a posició.
Millor temps a la segona mànega
A la segona mànega, Joan Verdú, sortia el 12è i aconseguia el millor temps de la baixada i, fins i tot, s’asseia com a primer durant una bona estona. Aquesta segona mànega marcava un crono de 1.10.60, que suposava un temps imbatible de mànega per tota la resta de corredors. Al final, l’andorrà es mantenia en el total entre els millors, per a acabar 10è i signar el top10 en uns Jocs Olímpics, que suposen el seu millor resultat d’aquesta temporada -fins el moment havia estat la 12a, a la Copa del Món de Sölden- i en la cita més important de l’any, els Jocs Olímpics.
A 0,06 del diploma olímpic
El crono de Verdú, els 2.27.29, s’han quedat a només 0.06 del diploma olímpic que dona aquest premi fins a la 8a posició, que avui ha estat per a l’austríac Stefan Brennsteiner amb un temps de 2.27.23. A més, 9è ha estat el també austríac, Marco Schwartz, que ha superat a l’andorrà per nomes 0.01.
Joan Verdú: No em volia quedar amb cap mena de dubte. M’he tirat amb el cor i amb totes les ganes de representar el país; molt orgullós de tot el treball fet per a arribar fins aquí, en un any amb molts dubtes, un procés d’adaptació amb alts i baixos, però orgullós de com ho hem gestionat i ser capaç avui de treure aquesta segona mànega en el màxim esdeveniment mundial. Guanyar una segona mànega dels Jocs Olímpics no es diu cada dia. A la sortida només pensava que no estava sol, tinc un país darrere que em dona suport i vull donar les gràcies per continuar confiant en mi.
Roger Vidosa: El resultat del Joan Verdú aquesta olimpíada és molt bo, en especial venint com veníem. Per fi s’ha adaptat al material, per fi està en la seva millor versió i en la que tots coneixem. Realment avui treu una gran cursa i avui ha donat la seva millor versió.