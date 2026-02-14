El 25% dels ingressos per entrades de la Copa del Món Andorra 2026 es destinarà a la conscienciació sobre la donació d’òrgans

El 25% de la recaptació de les entrades de l’Audi Ski World Cup Andorra 2026 es destinarà a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), que impulsarà una campanya de comunicació amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar la població sobre la importància de la donació d’òrgans. Així ho ha comunicat l’entitat a l’organització. En aquest sentit, el vicepresident de l’associació, Jaume Boneta, ha celebrat l’acord i ha destacat que “des d’ATIDA estem molt contents de formar part del projecte de la Copa del Món amb Grandvalira, perquè gràcies a la venda d’entrades podrem activar una campanya de sensibilització ciutadana per a fomentar la donació d’òrgans”.
L’entitat, formada actualment per prop d’un centenar de socis, treballa activament per a fomentar la conscienciació sobre la donació d’òrgans a Andorra. Segons Boneta, hi ha una desena de persones en llista d’espera al país per a rebre un òrgan. Avui dia, al Principat només es pot fer donació de medul·la òssia i de còrnia. En aquest context, ATIDA col·labora amb el Govern d’Andorra amb la voluntat d’avançar cap a una legislació més àmplia. L’objectiu és que l’any 2027 el país disposi d’una llei de trasplantaments que permeti iniciar els primers procediments des d’Andorra.
El responsable de Responsabilitat Social Corporativa de la Copa del Món, Víctor Torres, ha destacat que l’esdeveniment esportiu està concebut per a anar més enllà de la competició. “La Copa és un projecte esportiu, però també és un projecte amb un ferm compromís social”. Torres ha recordat que aquest compromís no és nou i que des de fa diverses temporades una part de la recaptació de les entrades dels esdeveniments es destina a entitats del país. En la darrera Copa del Món del 2024, per exemple, els fons es van destinar a Special Olympics, consolidant així una línia d’actuació solidària que es manté de manera sistemàtica en els esdeveniments d’esquí alpí impulsats per l’estació.
Entrades solidàries
Les entrades per a accedir a les grades situades al peu de la pista de la Copa del Món estan disponibles a https://events.grandvalira.com/ca/worldcupandorra/entrades. Els tiquets permeten reservar seient i garantir una experiència còmoda per a veure de prop la competició. Aquesta localitat ofereix una visió privilegiada per a gaudir de l’espectacle de les millors corredores del món, així com de l’ambient festiu que es viurà a la zona de grades. El preu per a assistir dissabte i diumenge a les proves que tindran lloc a la pista Àliga, al sector El Tarter, és de 10 euros per dia. Els infants fins a 12 anys tindran accés gratuït. De 0 a 3 anys no cal reservar entrada. En canvi, és necessari fer la reserva per als infants de 3 a 12 anys, ja que ocuparan seient.