La Fundació Zoo del Pirineu signa un acord amb el Govern de Castella-la Manxa

L’equip del Zoo del Pirineu té molta experiència en el tracte amb còrvids humanitzats

La Fundació Zoo del Pirineu ha signat un acord de col·laboració amb el Govern de Castella-la Manxa per a acollir animals rescatats en aquesta província que no poden tornar a la natura. Aquest any la fundació s’ha compromès a acollir i cuidar dos exemplars d’àliga calçada ferides i una cornella negra humanitzada.

Durant els gairebé 10 anys del seu funcionament, la Fundació s’ha convertit en centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya i de la Junta de Andalucía i té cura de 161 animals irrecuperables de 59 espècies diferents, dels quals un 44% són animals protegits.

Com una organització responsable i compromesa, la fundació s’assegura de complir totes les normatives específiques de cada comunitat autònoma per a poder oferir la millor cura possible als animals que degut a lesions permanents o a l’alteració del comportament causat pels humans no poden sobreviure a la naturalesa.

El refugi d’animals salvatges Zoo del Pirineu és obert al públic i també ofereix activitats per a escoles. El seu objectiu és que les persones que visitin el refugi i coneguin de prop la situació dels animals salvatges que han estat condemnats a viure en captiveri desenvolupin més sensibilitat cap a les necessitats de la fauna salvatge i adoptin mesures per a prevenir accidents i comportaments inadequats. “Perquè protegir la vida silvestre del nostre país és una tasca que ens concerneix a tots”, assenyalen des de la Fundació.