La Fundació Planes Corts posa en marxa la quarta edició del cicle Tastet d’Oficis

La Fundació Planes Corts ja té a punt el programa de la quarta edició del cicle de tallers ‘Tastet d’oficis’, que durant el 2026 inclourà 11 sessions formatives relacionades amb l’artesania agroalimentària, l’artesania d’arts i oficis, i professions que inclouen elements d’innovació com la intel·ligència artificial.
Els tallers, que es faran a Estamariu i Bescaran, es presenten en format “píndola”, amb una durada d’entre un i dos dies i gairebé sempre en cap de setmana. La periodicitat és mensual, i els professors que els conduiran són professionals dels seus respectius sectors, que utilitzaran una metodologia pràctica “sempre basada en coneixements teòrics”. Gairebé tots ells viuen i treballen a diferents comarques del Pirineu.
L’objectiu de l’organització és que tothom trobi algun curs per a fer i aprendre, “ja sigui per a canviar de feina, per a aplicar-ho al dia a dia, per a ampliar coneixements o per a passar un dia constructiu i fantàstic amb persones amb els mateixos interessos”. Així mateix, la proposta vol facilitar eines per a la sobirania i per posar en valor “la cultura, la natura i les possibilitats del territori”.
Àmplia oferta formativa
El primer taller, “Fusteria”, tindrà lloc dissabte 24 de gener i anirà a càrrec del fuster Josep Rafanell. Un mes més tard, el 21 de febrer, l’artista Carmen Invernon oferirà el curs “Decoració d’objectes de llauna i fusta”. El 7 de març serà el torn per a Mireia Mañes (Atelier Neu de Cotó), que conduirà el taller “Crea una camisa al teu gust”. Pel que fa al mes d’abril, concretament el dia 11, Carla Ruiter (Fibrart) explicarà la tècnica del feltre. Ja al maig, el dia 23, el tema serà “La Cuina del bosc”, amb Jana Peters i Valeria de Luca (Eixarcolant).
La segona meitat de l’any, el 13 i 14 de juny, el programa continuarà amb “Bioconstrucció”, una proposta que dirigirà Lluïsa Silla (Niu Arquitectura). Així mateix, l’11 de juliol, Gemma Pla (Tucutun Fotografia), permetrà descobrir la tècnica fotogràfica de la cianotípia. El més següent, el 22 d’agost, l’informàtic David Acuña durà a terme una jornada pràctica d’aprenentatge sobre eines d’intel·ligència artificial, sota el títol “Diverteix-te amb la IA”. El cicle d’oficis continuarà el 10 i 11 d’octubre a Bescaran amb “Agricultura biodinàmica”, a càrrec de l’agricultor Joan Pagès, i el 14 de novembre, es durà a terme un taller d’elaboració de sabons i xampús, conduït per Akarona. L’any finalitzarà amb el tastet “Escriptura creativa”, que oferirà l’escriptor Albert Villaró.
Inscripcions
Els tallers tenen una cabuda d’unes 10 persones i un cost de 50 euros per persona. Els ingressos van íntegrament destinats a les persones que els dirigeixen. Les places s’atorguen per ordre d’inscripció. Per als interessats, es pot consultar tota la informació a la pàgina web de Cal Parramon i inscriure’s a través del correu administracio@fundacioplanescorts.com.