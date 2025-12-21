Les neules: tradició nadalenca

Les neules són unes delicades galetes, d’origen antiquíssim, que tenen una rica història que va molt més enllà del seu sabor característic. Estan molt arrelades en la història de la Mediterrània, i la seva presència ha esdevingut una tradició que va passant de generació en generació. El seu origen es remunta a temps antics, on ja es feien servir ingredients comuns com la farina, el sucre i les espècies. Es creu que aquestes galetes eren utilitzades com a ofrena als déus durant les festivitats religioses, un símbol de prosperitat i bona fortuna.
A través del temps, les neules van evolucionar i van esdevenir part integral de les celebracions, especialment a la temporada nadalenca, on es comparteixen amb família i amics.
Origen i varietats:
La producció de neules ha esdevingut una artesania especialitzada, amb diverses regions que ofereixen les seves pròpies versions úniques. Diversos països mediterranis com Catalunya, Itàlia i França han abraçat les neules com una part fonamental de les seves festivitats.
Neules catalanes: A Catalunya, les neules són un element clau present a la taula de qualsevol llar durant el Nadal. Sovint es fan amb ingredients com la farina, el sucre i les ametlles, donant com a resultat una textura cruixent i un sabor ric i dolç. Algunes versions inclouen ingredients addicionals com la canyella o la llimona per a donar-hi un toc únic.
Pizzelle italianes: A Itàlia, una variant coneguda com a pizzelle és molt popular, especialment a les regions de la Toscana i l’Abbruzzo. Aquestes galetes fines i dentades sovint es fan amb ferro per pizzelle, que crea patrons decoratius en la seva superfície.
Neules franceses: A França, les neules són anomenades “gaufres dentelles” i són famoses a la regió de Bretanya. Es caracteritzen per la seva finesa i la seva textura lleugera, i sovint s’acompanyen amb crema o gelat.