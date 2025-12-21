Joan Verdú, 19è a la Copa del Món d’Alta Badia

La Copa del Món d’Alta Badia (Itàlia) ha acabat amb l’esquiador del Principat, Joan Verdú, en la 19a posició. L’andorrà ha mostrat un esquí sòlid que li ha permès entrar, novament, a la zona de punts. Verdú ha completat la cursa amb un crono de 2.36.56, a 1.54 del guanyador, que ha estat l’austríac Marco Schwarz (2.35.02), per davant del brasiler Lucas Pinheiro Braathen (+0.16) i l’austríac Stefan Brennsteiner (+0.22).
1a mànega: “Això ja és una altra cosa”
A la primera mànega, l’andorrà arribava a baix 16è i tancava la mànega 19è amb +2.03 (1.18.03) respecte a l’austríac Marco Schwartz, que se situava amb 1.16.00. Aquest era l’anàlisi de l’esquiador andorrà després de la primera baixada: “Una primera mànega bastant difícil, aquesta pista mai no dona descans. És veritat que la neu ha aguantat bastant bé. La meva baixada pel general ok, he fet un parell d’errors que m’han costat una mica, però sento que això és un altre ritme, em sento més còmode, sento que puc apretar. Hi ha hagut alguna zona que m’he equivocat amb les línies, però en general el feeling és ok, i això em dona ‘confi’ per, a la segona, poder apretar-li fort. Veníem d’uns resultats una mica mig mig, amb algunes sortides de pista i volia esquiar intel·ligent, volia acabar les mànegues i començar a construir a partir d’aquí, i anem a per una bona segona”.
A la segona mànega, l’andorrà ha sortit amb ritme per a marcar una bona mànega. De fet, estava realitzant molt bons cronos i si bé era 9è al primer sector, al segon marcava el 5è temps. Però, un interior al mur li feia perdre una mica de temps just després, i marxava fins l’11a plaça al tercer sector, amb +1.14, per a arribar a meta amb el 10è temps de mànega amb +1.56, i el 19è definitiu.
Els punts WC
Fins ara, Verdú ha sumat 49 punts de Copa del Món, gràcies als 22 que va fer a Sölden, on va ser 12è, i als 15 de Copper Mountain, on va acabar 16è, i els 12 que ha afegit avui amb la 19a posició a Alta Badia. Tant a Beaver Creek com a Val d’isère, les dues últimes cites, l’andorrà no va poder puntuar en no finalitzar la segona mànega en ambdues curses.
El seu pas per Alta Badia
Verdú va participar per primera vegada a la Copa del Món de gegant a Alta Badia al 2017, i també ho va fer al 2018, sense poder acabar la primera mànega en ambdues edicions. En 2022 es van disputar dues curses de Copa del Món, amb dues 12es posicions per a l’andorrà, mentre que en 2023 va ser 5è, el seu millor resultat a aquesta cita. No va finalitzar les edicions de 2023 i 2024.
Joan Verdú, esquiador: “Avui era una carrera important pel que fa a tornar a agafar feeling, esquiar sòlid i amb confiança. Un resultat sòlid, la segona amb parts molt ben esquiades, un error al mig que em fa perdre unes quantes posicions perquè estem tots molt ajustats, però una mica seguint la línia, construint a partir d’aquest bon resultat. Agafem confiança, ara tenim també més dies per a entrenar, perquè ara hem estat fent molt viatge, carrera, viatge, carrera, i ara tindrem més temps per a entrenar i provar. Estem parlant de detalls, no és que el meu nivell hagi baixat, sinó que són petits detalls, a vegades de confiança, assegures una miqueta alguna part, i són les dos, tres, quatre dècimes que et fan estar deu posicions amunt o avall, així és que estic satisfet del resultat d’avui, i seguim a tope”.