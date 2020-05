La frontera franco-andorrana espera fins a 6.000 vehicles diaris a partir de dilluns

La frontera del Pas de la Casa espera entre 3.500 i 6.000 vehicles a partir del proper dilluns, data en que Andorra obrirà l’accés als ciutadans de països veïns. França revocarà a partir de dimarts vinent la limitació dels habitants francesos a desplaçar-se més de 100 quilòmetres (excepte als de la regió parisenca). La xifra de vehicles és estimativa i correspon a la quantitat que entren per la frontera nord en un dia normal o un dia de màxima afluència respectivament.

En aquest sentit, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i la cònsol d’Encamp, Laura Mas, han comparegut aquesta tarda per exposar el dispositiu especial que s’ha previst per a la sobtada arribada de turistes després de dos mesos i mig de restriccions frontereres.

El titular d’Interior ha informat que hi haurà presència d’agents durant les 24 hores amb 20 efectius a la frontera i 21 al Pas de la Casa amb l’objectiu de vetllar per l’ordre públic, prevenció de qualsevol infracció penal o administrativa; compliment de la distància de seguretat; vetllar per l’ús de la mascareta i garantir que hi hagi fluïdesa de la circulació de vehicles.

Així mateix i amb la voluntat de mitigar al màxim els possibles contagis, Mas ha explicat que s’ha prohibit l’exposició de mercaderies al carrer, s’ha habilitat el sentit únic de circulació a les voreres, s’ha fet material informatiu sobre les mesures sanitàries així com un reforç de la senyalització.

El ministre també ha explicat que per tal de poder controlar tota la zona de la vila, s’ha dividit el Pas de la Casa en quatre zones diferenciades on hi haurà la presència de policia i agents de circulació. La cònsol major ha explicat que durant el dispositiu es desplegaran 16 agents de circulació amb torns de 12 hores de 7h a 19h. També hi haurà 27 informadors i personal de suport per donar informació i recordar les mesures sanitàries i de seguretat.