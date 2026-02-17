La Foradada, un mirador al Delta de l’Ebre

Aquesta setmana us proposem pujar a La Foradada, un paratge enlairat de gran bellesa, situat entre els municipis d’Alcanar, Freginals i Sant Carles de la Ràpita a la comarca del Montsià, des d’on es poden gaudir unes de les millors vistes panoràmiques del Delta de l’Ebre. Des d’aquí veurem a vista d’ocell l’entrada de terra que el riu Ebre ha creat en la seva desembocadura, donant lloc a una de les zones humides més importants de Catalunya. L’excursió, d’11 quilòmetres, la podem fer en unes tres hores -dues de pujada i tres de baixada-.
Per a pujar a La Foradada agafarem la carretera N-340 des d’Amposta i la seguirem direcció València durant uns 3 quilòmetres. Quan veiem la indicació cap al Mas de Miralles, tombarem a la dreta per un camí asfaltat que ens porta fins a una fàbrica. Aquí agafarem el camí de l’esquerra i deixarem el cotxe quan s’acabi l’asfalt.
En iniciar el camí, ben aviat ja trobem el GR-92 que seguirem fins arribar a La Foradada. Durant bona part del trajecte tindrem bones vistes de l’entorn. El camí va carenant i de seguida agafem alçada i ja veiem, al lluny, el Delta de l’Ebre. A mitja pujada arribem a la Font de Burgar, que ens anirà molt bé per a reomplir d’aigua la cantimplora.
Poc després arribem a una plana, on hi ha el mas de Mata-redona. El camí segueix passada la plana, cap a l’esquerra, pujant la muntanya fins a La Foradada, situada a més de 700 m d’altitud. Per a tornar, ho farem pel mateix camí per on hem pujat.