Títol: Terra Alta
Durada: 50 minuts
Gènere: Suspens
Creació: Eligio R. Montero
Intèrprets: Miguel Bernardeau, Ivan Massagué, Marta Etura
Temporades: 1 Capítols: 6
Plataforma: Movistar +
Sinopsi:
Terra Alta és una sèrie ‘thriller’ basada en la novel·la homònima de Javier Cercas. La història es desenvolupa a la Terra Alta, una bella comarca de Tarragona, on encara ressonen els ecos de la Guerra Civil. La pau del lloc es veu alterada quan Francisco i Rosa Adell són assassinats. La inesperada mort dels patriarques de la família més rica i poderosa del poble deixa sense paraules la resta de veïns.
Melcior Marin és un dels Mossos d’Esquadra encarregat d’investigar el tràgic succés. A mesura que avança la investigació del cas, Marin no pot evitar reviure el seu passat fosc. Un passat que ja creia haver superat.
