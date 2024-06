La FIS decideix dimarts els Mundials 2029 entre Andorra, Narvik i Val Gardena

Programa d’actes previst per a dimarts (FAE)

Ha arribat el moment. Demà dimarts, 4 de juny, és el dia en què la Federació Internacional d’Esquí (FIS), prendrà la decisió al Congrés que organitza a la capital islandesa de Reykjavík. Andorra és candidata com ho són les seves rivals Narvik (Noruega) i Val Gardena (Itàlia). La candidatura Andorra 2029 es presenta amb la ferma sensació d’haver fet els deures.

Carles Visa, gerent de la FAE, destaca el fet que Andorra sigui, ara per ara, “referent en organització”, i per això recalca la idea de què “ara és el nostre moment”. I ho diu perquè al llarg dels últims anys i mesos la capacitat organitzativa d’Andora està demostrada, i a més el retorn dels missatges que es reben per part dels atletes, equips o tècnics de la FIS, així ho corrobora: “Són molts anys de trajectòria en les Copes del Món i les Copes d’Europa. Hem anat complint totes les etapes, i ara és la FIS qui s’ha de posicionar i optar per una continuïtat, o bé descentralitzar i apostar per noves destinacions”.

Els rivals d’Andorra seran Narvik (Noruega), que aspira per segona vegada a rebre els Mundials, de la mateixa manera que ho fa el Principat, i Val Gardena (Itàlia), que planteja un projecte ambiciós que du el segell de seu clàssica de la Copa del Món.

Demà dimarts se celebrarà la jornada en la qual s’adjudiquen les noves seus dels Mundials de totes les disciplines. L’elecció de l’esquí alpí tindrà lloc el mateix dia a la tarda. El procediment, Andorra ja el coneix: cada candidat disposarà de 10 minuts per a l’exposició del seu projecte davant dels membres del Consell de la FIS i 5 minuts per a respondre a les preguntes. Primer ho farà Val Gardena a les 16:30h, seguit d’Andorra a les 16:50h, i Narvik (17:10h).

Serà després quan els consellers es retiraran per a efectuar la votació, i al voltant de les 19:00h (21:00h a Andorra) es farà l’anunci de la seu dels Mundials 2029.

L’acte tindrà lloc a l’edifici Harpa Concert Hall Conference Center de Reykjavík, i en el marc del 55è Congrés anual de la FIS. Estan cridats a la votació 20 membres del Consell de la FIS, 18 consellers, entre ells l’andorrà, Patrick Toussaint -vicepresident de la FAE-, i dos representants dels atletes.

A més, una de les particularitats que fan diferent a la candidatura Andorra 2029 serà el suport total del Govern d’Andorra, la qual cosa li atorga a Andorra la imatge de projecte de país. És per això que en una mostra de màxim suport institucional i complicitat amb el projecte, el cap de Govern, Xavier Espot, serà a la capital d’Islàndia i tindrà un paper molt rellevant en la presentació davant del Consell de la FIS. L’acompanyaran David Hidalgo i Elisabeth Pérez, CEO i directora de màrqueting de la candidatura, respectivament.





Es podrà seguir en directe des d’Andorra

L’acte es podrà seguir en directe des del Prat del Roure, just després de l’entrega de premis de la temporada 2023-2024 que la FAE organitza a l’auditori escaldenc. A partir de les 20:30h, la sala d’actes del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany reunirà aficionats del món de l’esquí; corredors de la Federació Andorrana d’Esquí com Joan Verdú, i representants institucionals que seguiran en directe l’anunci. L’acte, obert a tots els públics, disposarà d’una gran pantalla que emetrà la retransmissió del moment de nomenament de la seu dels Mundials 2029. L’esdeveniment també comptarà amb ambientacions per a les famílies.

L’acte al Prat del Roure s’iniciarà a les 19:00h amb l’entrega de premis de la temporada (Copa Ford U10, Copa Burger King U12), Copa Popeyes U14-U16, Campionats Nacionals d’Andorra i Copa Coprínceps en totes les modalitats, trofeu a la millor escola dels Campionats Nacionals d’Esquí Escolar, les beques dels Campionats Nacional d’Esquí Escolar no federats i el Trofeu al Mèrit Esportiu.

A les 20:30h hi haurà un pica-pica al hall del Prat del Roure, per a continuar ja a les 21:00h amb la retransmissió en directe del resultat de la votació de la candidatura d’Andorra als Mundials 2029. L’acte finalitzarà a les 21:30h.