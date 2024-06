Inscripcions obertes a l’espai casetes de la Festa Major de la Seu

Cartell informant de les inscripcions per a l’espai casetes, a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest dimarts, 4 de juny, s’obriran les inscripcions online per a poder tenir una caravana a l’espai casetes, ubicació que s’adequa cada any per la Festa Major de la Seu d’Urgell per aquests vehicles. Les inscripcions es podran fer fins el pròxim dia 15 de juny. Totes les colles interessades hauran d’omplir el formulari d’inscripció amb model normalitzat i a través de la instància amb registre d’entrada que es trobarà al web municipal www.laseu.cat.

També es podran fer a través del codi QR que hi ha al cartell que es podrà trobar fixat en diferents espais públics de la Seu. La Festa Major 2024 presenta una nova organització d’aquest espai que permetrà que s’hi puguin instal·lar un màxim de 100 caravanes, nombre previst tant per a l’edició d’enguany com en les properes festes majors.

Al respecte, la regidora de Festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, explica que dues han estat les premisses que han confeccionat les línies de treball de l’espai de casetes: “La primera, la seguretat. El projecte de Festa Major de la Seu ha de ser un projecte responsable que vetlli per tots el seus espais i les persones que en gaudeixen. És per això, que hi haurà una nova organització de la zona que permetrà que hi hagi més caravanes. Cal destacar que tècnics i tècniques municipals i cossos de seguretat han fet una gran feina per a donar forma a la idea inicial i permetre que es faci real. La segona premissa és esdevenir permeables a les dinàmiques de la ciutat. En aquest cas, volem estar al costat de totes les colles que any rere any fan seu un espai de la Seu, dinamitzant-lo i gaudint de forma cívica de la també seva Festa Major”, subratlla Moreno.

D’altra banda, tal i com disposen les bases sobre les condicions d’inscripció de les caravanes, la Coordinadora de Casetes ha decidit crear una junta de caravanes (15 caravanes voluntàries) que es faran càrrec d’organitzar totes les tasques que comporta aquest espai, les quals tindran plaça directa.

El sorteig de plaça tindrà lloc en sessió pública el dia 28 de juny, a les set de la tarda, al centre cívic L’Escorxador.