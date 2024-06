Andorra Endavant entra una proposició de llei per a la regulació dels productes CBD a Andorra

La consellera general i líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner (Consell General)

Davant del que considera una “inacció del Govern en matèria de regulació dels productes CBD”, el Grup Parlamentari Andorra Endavant (AE) ha presentat una proposició de llei amb l’objectiu de regular la venda i el consum d’aquests productes al Principat d’Andorra. Aquesta iniciativa busca “actualitzar el marc normatiu andorrà antiquat per a adequar-lo a les normatives internacionals i europees, garantint la seguretat dels consumidors, impulsant la diversificació del sector agrícola i dinamitzant el sector del comerç en la matèria”, assenyalen des de la formació política.

L’exposició de motius elaborada per AE explica que “la legislació actual no distingeix adequadament entre els diferents components de la planta de cànnabis, especialment entre el THC, que té efectes psicoactius, i el CBD, reconegut per les seves propietats terapèutiques i curatives”. El CBD -afegeix Andorra Endavant- “no és una substància addictiva i ha demostrat tenir múltiples beneficis per a la salut, com el tractament de malalties inflamatòries, trastorns neurològics, ansietat, depressió i dolors, entre d’altres”.





Els 7 punts principals de la proposició de llei d’Andorra Endavant:

Objecte de la Llei: La regulació del cultiu al Principat, de la importació de productes transformats o de flors, de l’ús industrial i comercial dels productes de CBD per a la seguretat dels consumidors i en respecte a la salut pública.



Autorització del CBD: Es permet el cultiu, importació, exportació i ús industrial i comercial dels productes de CBD amb un contingut de THC inferior al 0,30% i amb respecte de la prohibició d’altres substàncies amb concentracions definides per reglaments ministerials arran de la llista actualitzada de les substàncies amb un nivell de concentracions prohibides per les agencies del medicaments europees.



Prohibició de productes amb alt contingut de THC: Els productes CBD no poden contenir més del 0,30% de THC. Els productes que superin aquest percentatge es consideren estupefaents segons la legislació andorrana excepte alguns medicaments en venda exclusivament en farmàcies amb recepta mèdica per a patologies greus reconegudes per la CASS.



Cultiu del CBD: Només els agricultors nacionals amb certificació “Cultiu CBD Andorra” poden cultivar flors i fulles de cànem amb llavors certificades per la UE.



Venda de plançons: Es prohibeix la venda de plançons per a reforçar el control sobre les fonts de producció del CBD.



Productes importats: Els productes derivats del cànem poden ser importats de països fora de la UE si compleixen amb els requisits establerts per la llei.



Laboratori oficial d’anàlisi de drogues: Es crea un laboratori oficial per a analitzar productes sospitosos i assegurar el compliment de la legislació.





Disposicions transitòries i finals:

El Ministeri de Salut i el Ministeri d’Agricultura hauran de presentar reglamentacions específiques en consonància amb la nova llei.





La modificació del Codi Penal per a excloure el CBD de la consideració de droga tòxica en base dels criteris definits per la present llei.





La llei entrarà en vigor 30 dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el temps de la redacció dels diferents reglaments imposats per la present llei. Els reglaments hauran de ser publicats el mateix dia que l’entrada en vigor de la llei.

Aquesta proposició de llei representa, en opinió d’Andorra Endavant, “un pas important per a Andorra en l’adaptació a les normatives internacionals i en la promoció d’un ús segur i regulat dels productes de CBD, beneficiant tant la salut dels consumidors com l’economia local i impulsant la diversificació econòmica”.