La FIS confirma que Andorra rebrà la Copa del Món de gegant i eslàlom femení al febrer

Lara Gut, a Andorra: Imatge: Oriol Molas

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha tancat avui divendres els tres dies de reunions corresponents al FIS Technical Committee Meetings que ha acollit Dubrovnik (Croàcia). L’organisme internacional ha confirmat avui que Andorra acollirà el pròxim mes de febrer la Copa del Món de gegant i eslàlom femení i també, al mes de març, l’OPA Cup U16 de supergegant, gegant i eslàlom.

Les reunions dels diferents comitès de la FIS havien de confirmar les dates d’algunes de les cites de la pròxima temporada. Així, Andorra tindrà finalment doble Copa del Món al 2024, quan els dies 10 i 11 de febrer Grandvalira Resorts aculli als sectors Soldeu El Tarter la WC de gegant i eslàlom femení.

A més, una altra de les confirmacions ha estat que el Principat també rebrà l’OPA Cup en la categoria U16 i en les disciplines de supergegant, gegant i eslàlom. Aquesta cita està marcada en el calendari del 4 al 7 de març.

A Dubrovnik, per part de la FAE, s’hi han desplaçat el president Pepi Pintat, el vicepresident Patrick Toussaint, el director d’alpí Roger Vidosa, a més d’Antoni Crespo i Bernat Escoda, que han estat participant en diferents reunions. Per part de Grandvalira Resorts també hi ha estat presents David Hidalgo, director general, Marc Mitjana, secretari general, Santi López, director esportiu, i Irene Gómez, direcció corporativa de la Copa del Món d’esquí alpí 2024.