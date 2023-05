La pandèmia, com a tal, s’acaba. L’OMS decreta la fi de l’emergència

Mapa mostrant l’origen de la Covid i la seva expansió (Sinenkiy / Contribució: Getty Images / iStockphoto)

Oficialment, la Covid-19 ha provocat al voltant de 765 milions de contagis al món i s’han certificat 7 milions de morts a causa del virus, encara que l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, indica que la xifra podria arribar ben bé als 20 milions de decessos a nivell mundial.

Aquest divendres, l’OMS ha decretat la fi de l’emergència internacional per la Covid-19 després de més de 3 anys que es detectessin els primers casos a la Xina. L’organisme considera que la malaltia continua sent “un problema de salut”, però afegeix que no constitueix “una emergència de salut pública i preocupació internacional”. L’OMS indica que en aquesta etapa de transició cal impulsar mecanismes sanitaris de prevenció per a escenaris futurs.