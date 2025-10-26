D’Amic i Amat. T’he estimat

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
El Papa Lleó XIV ens acaba d’enviar una exhortació apostòlica intitulada T’he estimat –en llatí, Dilexi te–, un verset del llibre de l’Apocalipsi, en concret de la carta a l’església de Filadèlfia, en l’últim llibre de la Bíblia: l’Apocalipsi o llibre de la Revelació.
La literatura apocalíptica sorgeix en temps de persecució, al segle I dC. D’aquesta manera, els cristians de l’església germana de Filadèlfia eren confortats davant les persecucions amb l’expressió de l’amor d’un Déu que t’estima.
Avui, el context de l’exhortació del Papa rau en l’amor envers els més pobres. Davant un fort creixement de l’aporofobia, o sigui, del menyspreu vers els més pobres, el successor de sant Pere subratlla la necessitat d’acollir la pobresa i els pobres com un lloc teològic perquè Déu ens estima.
Amb un llenguatge directe l’exhortació apostòlica ens convida a tots nosaltres a sentir-nos estimats en Jesucrist i, sobretot, a veure en els més necessitats no pas un destorb, sinó més aviat una ocasió per a trobar-nos amb el Crist pobre per nosaltres.
Tractar els pobres amb dignitat és el primer acte de pau, així se’ns presenta aquest nou document del magisteri de l’Església. I se’ns recorda que una de les nostres missions com a Església és guarir les ferides, siguin físiques, socials i espirituals. L’art de guarir és innat en la nostra condició humana: quan guarim, redescobrim la nostra essència com a homes i dones lliures que seguim el Crist pobre, cast i obedient.
La pobresa és un tema teològic, perquè mitjançant els pobres podem escoltar la veu de Déu i en el servei als pobres descobrim qui som. En el nostre món on solament es valora la productivitat, el consum, allò que és útil, és molt fàcil descartar el pobre, el dèbil sense possibilitat de defensar-se. De fet, ja es parla de pecat social.
La justícia neix de la inclusió, de la promoció de la persona humana amb un treball digne i una família on rebem amor i donem amor i una comunitat on es prega. L’Eucaristia dominical reprèn el rol de nodrir la comunitat cristiana, oferir una educació que ens allibera de la pobresa espiritual i exercitar-nos amb el servei que és l’amor social. D’aquesta manera, podrem reconèixer cada persona humana com a imatge de Déu.
Estimats fills i filles de Déu, que peregrinem en aquesta església d’Urgell, us convido en aquests propers dies a llegir l’exhortació apostòlica del Papa Lleó XIV, tot compartint les reflexions en els consells pastorals i delegacions diocesanes, per a alimentar-nos del magisteri pontifici i fer de la nostra estimada diòcesi d’Urgell, una gran família on cadascú de nosaltres puguem experimentar les paraules de l’àngel a l’església de Filadelfia: T’he estimat.
Amb el desig d’una bona lectura de Dilexi te, rebeu la més cordial salutació en el Crist, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell