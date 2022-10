Marc Font, completa la 24 MX Hixpania Hard Enduro, en la vintena posició

Marc Font (KTM) va protagonitzar una actuació en progressió, en la prova que va tancar el Campionat del Món de Hard Enduro de la present temporada. L’inici no va ser del tot afortunat en el pròleg disputat el divendres (dia 7). No obstant això, a partir d’aquest instant la reacció del pilot andorrà no es va fer esperar i en la Campoo Extrem Race, disputada l’endemà, va aconseguir una excel·lent 26a posició.

Aquest resultat li va donar pas (només entraven els 40 millors) a la ACERBIS Lost Roads que es va disputar el diumenge (dia 9). Va continuar millorant, fins a acabar en una magnífica 20a posició, malgrat tenir un incident en començar l’especial, que el va obligar a remuntar a molts rivals.

Després de conèixer els resultats, el pilot de la FMA feia el següent comentari: “Crec que he fet una prova molt bona i al final estic el 20. Estic content perquè a Aguilar de Campoo el nivell era molt alt”.

Els organitzadors de l’esdeveniment, The 5 elements, van preparar la sisena edició de la seva prova amb cura, conscients que sent l’última del certamen la presència de tots els millors pilots de l’especialitat estava assegurada. Al capdavant d’aquesta inscripció, sobresurten el pilot alemany Manuel Lettebichner, els espanyols Mario Román i Alfredo Gómez, i el britànic Graham Jarvis. Fins a un total de 350 pilots entre les diferents categories.

Així resumia Marc Font la seva participació en els voltants d’Aguilar de Campoo: “En el pròleg, una prova d’uns 50”, no em va sortir com esperava. Potser em va fallar una mica la concentració i vaig acabar en el lloc 40 de la classificació. És evident que tocava recuperar i ho vaig aconseguir. En acabar l’Extrem (2 voltes a un traçat de 45 km) em vaig situar en la 26a posició.”

Una vegada completada aquesta segona jornada, calia esperar que els organitzadors fessin la classificació parcial, sumant la puntuació de les proves disputades: “Així és, i veure si estàvem entre els 40 millors d’aquesta parcial per a poder córrer el diumenge. Em vaig classificar, però l’objectiu no era fàcil, ja que durant la disputa d’aquesta especial final s’eliminarien els 10 últims.”

Com és de suposar, en aquesta jornada final l’única estratègia vàlida era sortir a per totes. Font, així ho va fer, però: “Poc després de començar m’ha caigut un rival damunt i … En fi, que m’han hagut d’ajudar a treure la moto. Malgrat tot, estava disposat a lluitar fins al final i he començat una altra vegada a superar rivals i al final encara he pogut acabar el 20.”

A més, el pilot andorrà afegia: “Com es pot comprovar, ha estat un top20 molt treballat i estic molt content perquè a més he superat a rivals que no els havia guanyat mai.”

Amb el Mundial de Hard Enduro acabat, Marc Font se centrarà en el Campionat d’Espanya de la mateixa disciplina. La pròxima cita serà a Oviedo (Astúries) els dies 22 i 23 d’octubre.