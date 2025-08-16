La Festa Major d’Encamp homenatja a la gent gran pel seu compromís amb la parròquia

La Festa Major d’Encamp finalitza aquest dissabte després de tres dies que han comptat amb una programació per a tots els públics, així com amb actes tradicionals i representatius de la festivitat. En aquest sentit, la Casa Comuna ha acollit aquest migdia l’homenatge a la gent gran de la parròquia, un acte tradicional on la comissió de Festes i el comú simbolitzen el reconeixement a la gent gran de la parròquia amb un homenatge a les persones més grans. Enguany els homenatjats, han estat Maria Lobato Malvido i Francisco Rojas Gallardo, dues persones molt vinculades a la parròquia i que han tingut una implicació molt gran amb les activitats de la gent gran.
L’acte ha comptat amb la presència tant d’autoritats comunals com nacionals, amb el cònsol menor, Xavier Fernàndez, els consellers Joan Sans, Nino Marot, Sabrina Grégoire, Andreu Riba i Judit Torres, el conseller general Pere Marsenyach i el Secretari d’Estat d’Economia, Habitatge i Treball, Jordi Puy. Els dos padrins han rebut una placa commemorativa, acompanyada d’un ram de flors. Els guardonats han agraït el reconeixement i han compartit amb els presents algunes vivències personals entranyables i plenes d’història.
El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha tingut unes paraules de reconeixement cap als homenatjats, a qui ha agraït que “surts al carrer i els veus, el dia a dia, al menjador de la gent gran, als actes que anem fent i que sempre estan al costat” i en especial cap a tota la gent gran de la parròquia “perquè puguem fer poble tots plegats”. Pel que fa a la Festa Major, Fernàndez ha destacat que “ha estat molt participativa” i ha mostrat la seva satisfacció ja que, “comparada amb altres anys, hi ha hagut molta participació a totes les activitats”.
D’altra banda, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que l’homenatge a la gent gran “és un acte molt simbòlic per a reconèixer tota la gent que durant la seva vida ha aportat el seu granet de sorra per a fer més gran la parròquia d’Encamp” i ha detallat que ”totes les activitats han anat bé i avui tancarem la Festa Major amb un vespreig amb artistes del país”.
Just abans de l’homenatge, a les 12 hores, l’església de Santa Eulàlia ha acollit la celebració de la missa en honor al patró d’Encamp, Sant Roc, on també hi han participat autoritats comunals i nacionals.