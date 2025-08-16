Arriba la quarta edició del festival de poesia i música “Pirineu, Terra de Versos”

El festival “Pirineu, Terra de Versos” arriba enguany a la quarta edició. La iniciativa cultural, coorganitzada per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, omplirà la Seu d’Urgell i Ripoll de poesia i música els dies 21, 23, 27, 28, 29 i 30 d’agost. La proposta vol descentralitzar les accions culturals que es desenvolupen arreu de Catalunya, així com donar espai a les veus poètiques que la composen i promoure la llengua catalana.
Aquest any, com a novetat més destacada, augmenten les activitats prèvies conjuntes. En concret, el 21 i 23 d’agost, s’ha programat el passi del documental Si el vers fos un refugi, d’Arnau Baulenas i Cinto Espejo. El curtmetratge, produït per la Fundació Miquel Martí i Pol, té la voluntat de mostrar la poesia com a eina d’inclusió social.
La segona activitat prèvia tindrà com a convidat de luxe l’escriptor i músic valencià Pau Alabajos, que el 27 i 28 d’agost presentarà la seva darrera obra, Versos a la vietnamita. Antologia incompleta de la poesia catalana antifranquista. En aquest llibre, l’autor traça un recorregut per la poesia catalana de postguerra, escrita en temps de “vietnamites”, que eren unes multicopistes manuals que permetien difondre textos clandestins i subversius en una època caracteritzada per la censura i les repressions quotidianes.
Per a finalitzar la quarta edició de “Pirineu, Terra de Versos”, a Ripoll (29 d’agost) i la Seu d’Urgell (30 d’agost), es desenvoluparan dos recitals centrals. El claustre del Monestir de Ripoll i la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell acolliran les veus de Xènia Dyakonova, Sònia Moll, Maria Isern, Montse Maestre i Olga Molina (que desenvoluparan un diàleg poètic dedicat a la poeta palestina Rasha Omran), Àngels Moreno, Aina Torres, Meritxell Nus, Lídia Gàzquez i Amanda Bassa. Ambdues propostes es clouran amb l’espectacle poètic i musical “Llibretes i orogènesi”, a càrrec de Neus Borrell i Bru Ferri, que musicaran poemes inèdits d’un ventall ampli de poetes.
Venda anticipada d’entrades
Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a la plataforma Tickètic. El festival compta amb la col·laboració de diverses entitats i administracions com l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Associació Llibre del Pirineu, Kult, l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines així com les seccions d’Òmnium Cultural del Ripollès i l’Alt Urgell.