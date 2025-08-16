Dos accidents, un a Ordino i l’altre a Canillo, se salden amb dos ciclistes ferits

Aquest dissabte,16 d’agost, en un poc marge de diferència, s’han registrat dos accidents de circulació a la xarxa viària del Principat. En cadascun d’ells hi ha hagut una persona ferida. El primer dels sinistres de trànsit, que ha tingut lloc al voltant del migdia, s’ha localitzat al punt quilomètric 6,650 de la carretera general número 3 (CG-3), a la parròquia d’Ordino. S’hi han vist involucrats un turisme amb matrícula del Principat i una bicicleta. Segons fonts policials, el ciclista, de turisme al país, de 20 anys, ha resultat ferit en l’incident viari.
El segon dels sinistres de trànsit s’ha produït pocs minuts abans de les tres de la tarda i s’ha localitzat al punt quilomètric 4,600 de la carretera secundària 240 (CS-240), a la parròquia de Canillo. En aquest accident també s’ha vist involucrat una bicicleta, a més d’una furgoneta amb matrícula espanyola. Val a dir que el ciclista, de 32 anys, també de turisme a Andorra, ha patit ferides a causa del succés.