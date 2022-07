La FEEC organitza noves estades de descens de barrancs al Càmping d’Oliana

L’Àrea de Formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha obert les inscripcions a les estades de descens de barrancs per a nois i noies de 18 a 25 anys, que es realitzaran els dies 24 i 25 de setembre al Càmping d’Oliana.

L’objectiu d’aquesta activitat, que es desenvolupa novament a l’Alt Urgell, és “el descobriment del descens de barrancs i la formació tècnica adient a les necessitats de cadascú”. Segons la FEEC, se’ls vol ajudar a “aprendre i habituar-se a les tècniques bàsiques de progressió i seguretat del descens de barrancs” i “adquirir el nivell suficient per a poder progressar per barrancs de nivell de dificultat baixa amb autonomia”.

Hi ha un màxim de 12 places i les estades no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits. Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindran preferència aquells esportistes que no hagin participat prèviament en estades de la mateixa modalitat.

Els joves interessats han de tenir “una forma física adient” i haver practicat l’especialitat anteriorment, a més de disposar del material necessari. Per a preinscripcions, cal lliurar la sol·licitud, el currículum esportiu i la documentació adjunta que es requereix al correu electrònic estades@feec.cat o bé enviar-la per correu postal a la seu social de la FEEC (la Rambla, 41, principal. 08002 Barcelona). El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el 4 de setembre.

Posteriorment, la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com hauran de formalitzar la inscripció. La taxa d’inscripció serà de 116 euros i cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes. Els desplaçaments fins al lloc de trobada i el de tornada aniran a càrrec de cada participant. La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les estades per videoconferència.

La FEEC farà arribar el link de la reunió a tots els participants. En aquesta reunió, es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització, logística, material i d’altres temes d’interès relacionats.