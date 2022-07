Els Diables de l’Alt Urgell obren la porta a incorporar nous membres

El Grup de Diables de l’Alt Urgell ha iniciat una campanya per a incorporar nous membres. La colla urgellenca ha publicat la proposta als seus perfils a xarxes socials, des d’on animen a tothom qui estigui interessat en la seva activitat a sumar-s’hi, per tal de reforçar-la i garantir-ne el futur.

Des dels Diables han explicat que la crida s’adreça especialment a totes les persones que alguna vegada han pensat a formar-ne part, però no han fet el pas. Expliquen que “ara és el moment” i que estan oberts a sumar-hi més gent. Actualment el grup cerca tant persones que toquin algun instrument vinculat als correfocs (tambor o gralla) com també els qui els agradi el foc i la pólvora, per a fer de diables en les activitats en què participen.

Els interessats poden contactar amb l’entitat tot enviant un missatge privat, a través de Facebook o Instagram, o bé, si s’escau, contactant directament amb membres de la colla a qui coneguin personalment.