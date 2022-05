La FAE organitza les Jornades Tècniques de Primavera

Amb l’objectiu de millorar en els diferents aspectes de la competició en el món de l’esquí a Andorra, la Comissió Tècnica de la FAE, presidida per Toni Crespo, organitza les Jornades Tècniques de Primavera. La cita serà aquest dijous a les 19:00 h, als Cinemes Illa Carlemany d’Escaldes-Engordany.

Les Jornades Tècniques de Primavera s’organitzen per fer un balanç de la temporada a escala d’organitzacions, competicions i reglaments. S’examinen situacions de curses que poden aportar un benefici per als esportistes o, al contrari, són millorables, en les diferents categories. També s’analitzen els diferents protocols i actuacions en matèria de seguretat, i de cara al funcionament dels delegats tècnics, es posa sobre la taula la posada en acció de la reglamentació, el seu funcionament i estudiar possibles variacions per dur-les a terme en cas que fos necessari.

Aquestes jornades van dirigides a totes les persones que estan involucrades dins de l’organització de les diferents curses que es fan a Andorra. Per tant, hi assisteixen els membres de la FAE, clubs, Comitès d’alpí, fons, telemarc, speedski, freestyle i snowboard, a més dels directors i tècnics dels Esquí Clubs, els delegats tècnics nacionals, els membres de la Comissió Tècnica de la FAE, així com a tota la comunitat de l’esquí del Principat.