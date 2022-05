Validades les dotze candidatures presentades a les eleccions de la CASS

Les dotze candidatures presentades a les eleccions de la CASS han estat validades pel consell d’administració. Del 13 al 21 de juny els afiliats podran votar. Hi ha dos representats que ja estan decidits, el del col·legi de pensionistes i el d’empresaris, ja que només s’ha presentat una candidatura.

El col·legi d’assalariats serà l’únic on hi haurà possibilitats d’elegir entre diverses alternatives, perquè es presenten 10 llistes. En alguns casos amb membres que, amb anterioritat, havien ocupat llocs al consell d’administració de la CASS. La plataforma de sindicats presenta dues llistes amb l’objectiu d’intentar garantir la presència sindical al consell d’administració. Per contra, només hi haurà una alternativa en els altres dos col·legis.

Pel que fa al de pensionistes, Jacint Risco, que es presenta amb Antoni Berenguer com a suplent, repetirà com a representant. En la branca d’empresaris i treballadors per compte propi, només s’ha presentat la llista proposada per la CEA, amb Francesc Zamora com a titular i Francesc Pallàs com a suplent

Els afiliats podran votar a partir del 13 de juny, de les 8 del matí a tres quarts de tres de la tarda. I el 21 de juny, de les 8 del matí a la 1 de la tarda.