La diferència entre pell sensible i pell sensibilitzada

Una dona amb la pell sana (Pexels)

Encara que a priori puguin semblar el mateix, la pell sensible i la pell sensibilitzada són dues condicions cutànies diferents. Coneixent la diferència podrem saber quin és el nostre cas i quines cures específiques hem de posar en marxa. Estàs preparada?

Quina és la diferència entre pell sensible i sensibilitzada?

Com assenyala Pedro Catalá, doctor en Farmàcia, expert en cosmetologia i fundador de Twelve Beauty:

– La pell sensible: “És una pell naturalment reactiva o amb tendència a irritar-se fàcilment. Sigui heretada o no, és un estat que ens acompanya per a tota la vida, encara que un tractament adequat pugui fer que aparentment, desaparegui. Algunes condicions inflamatòries com l’èczema o la rosàcia entren en la categoria de pell sensible i fan que reaccioni a uns certs ingredients o productes.”

– La pell sensibilitzada: “És un estat passatger i en general es deu a uns certs factors externs que condueixen a una barrera cutània afeblida, la qual cosa provoca símptomes similars als de la pell sensible. Quan la pell se sensibilitza, acostuma a aparèixer picor, cremor, coïssor, sequedat, etc.”





Per què se sensibilitza la pell i com hem de tractar-la?

Com assenyala l’expert, les pells sensibilitzades estan cada vegada més esteses i es confonen amb una pell sensible. Entre els principals motius, destaquen:

– L’exfoliació excessiva: Acostuma a ser un dels desencadenants més comuns, especialment si s’utilitzen fórmules amb AHA’s o BHA’s. Però, també, l’ús de raspalls facials o manyoples aspres.

– Ús de determinats ingredients: Com són el retinol, la vitamina C o els olis essencials.

– Utilitzar tònics astringents.

– Canvis bruscos de temperatura com succeeix a l’hivern, dutxes o banys molt calents, climes molt secs, etc.

Per a tractar aquest tipus de pells, “l’enfocament de ‘menys és més’ acostuma a ser el millor antídot, per això la millor manera de reparar i enfortir la barrera cutània és una rutina delicada i protectora: una neteja suau però eficaç, una hidratació en forma de sèrum per a aportar elasticitat a la pell i finalment una crema rica ultra calmant i nutritiva”.





