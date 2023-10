Daniel provoca una tragèdia sense precedents al Mediterrani

Francesc Mauri

La depressió Daniel amb configuració de Gota Freda, va provocar rècords de pluja en algunes zones de Grècia. Fins que l’Organització Meteorològica Mundial no ho confirmi, no sabrem si és rècord. A Zagora (Marroc) van caure 754 mm. Sembla que en 18 hores. A Gènova (barri de Rossiglione) hi ha el rècord europeu amb 741 mm en 12 hores. Més esmorteïda es va desplaçar cap a la costa africana amb una sobtada intensificació a prop de la costa Líbia. Molt probablement, la temperatura rècord de de les aigües mediterrànies hi va ajudar.

Daniel es convertia en un minicicló, el que anomenem Medicane (Medicà en el català més normatiu). Mediterranean Hurricane, Medicane que va provocar vents propers als 180 km/h en un observatori Libi i un nou rècord nacional de 414 mm en 24 hores.

Sembla també que, aquestes grans i mai vistes precipitacions van omplir dos embassaments de cop i els van rebentar. El resultat és la devastació de Derna, la quarta ciutat del país de 120.000 habitants. Les xifres de les autoritats ballen, són absolutament provisionals en un país extraordinàriament precari. 6300 morts i, només a la ciutat de Derna, uns 9.000 desapareguts. Un Estat sense pràcticament organització, ja ha demanat amb els braços oberts, ajuda internacional.

Segons Med Educ, una entitat sense ànim de lucre, bàsicament de recursos pedagògics, els darrers 20 anys, s’han produït a tots els països que envolten el Mediterrani, 210 inundacions. La xifra de víctimes mortals seria de 4.250 amb unes pèrdues materials astronòmiques de vint-i-un bilions quatre-cents mil milions d’euros.

Els fenòmens meteorològics sempre s’han produït i es continuaran produint per causes naturals, però l’Escalfament Global està al darrere de la intensificació i augment d’aquests mecanismes.

Quan parlem de mitigació estem manifestant la idea que cal actuar de fons i estructuralment. D’una banda, gairebé esborrar la crema de combustibles fòssils del planeta com el carbó, petroli i gas. D’altra banda, pensar en actuacions d’infraestructures, transports, etc. en un nou escenari ben diferent.

Està clar que això es pot demanar en zones del planeta com Europa, el món occidental, però també cada cop més en àmbits potents de l’Àsia. Però, el camí de les desigualtats, no farà fàcil les correccions, en tots els àmbits, que es demanen.