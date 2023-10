“El exorcista: Creyente”, de David Gordon Green

Per als amants de les pel·lícules del gènere de terror, aquest divendres, dia 6 d’octubre s’estrena als cinemes “El exorcista: Creyente”. Aquesta és una cinta dirigida per David Gordon Green i entre el seu repartiment d’actors i actrius hi ha Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn, Ann Dowd, com a més destacats. La seva durada és d’1 hora i 51 minuts.

Els que tenen una edat recordaran el mític film de por “El exorcista”, un treball que va revolucionar el cinema de terror. Ara, a la gran pantalla, es pot veure aquesta pel·lícula que amb els seus efectes especials farà les delícies del públic més valent i donarà més d’un ensurt al més poruc. Vaja, que hauran de canviar les crispetes per una paperina de Trankimacin.





Sinopsi

Des de la mort de la seva dona embarassada en un terratrèmol a Haití fa 12 anys, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) ha hagut de criar i cuidar pel seu compte la seva filla, Angela. Per moments, sembla que ha aconseguit criar una jove feliç i sana. Però, un dia Angela i una amiga desapareixen al bosc proper sense aparent explicació, tornant tres dies després sense recordar què els ha passat.

A partir d’aquest instant es produeixen una sèrie d’esdeveniments inexplicables i aterridors que faran que Victor temi per la vida de la seva filla. Aquest pare haurà d’enfrontar-se a les forces més grans del mal per a complir la seva comesa i, en el seu terror i desesperació, recorre a l’única persona sobre la faç de la Terra que s’ha enfrontat a una cosa així abans: Chris MacNeil (Ellen Burstyn).